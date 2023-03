Poniedziałkowa odsłona rywalizacji w cyklu Raw Air na skoczni olimpijskiej w Lillehammer nie zapisze się w historii skoków złotymi zgłoskami. Trudne warunki atmosferyczne sprawiły, że z marzeniami o dobrym wyniku w całej imprezie pożegnać musiał się Andreas Wellinger, który nie zakwalifikował się do dzisiejszego konkursu. Aura to jednak nie wszystko, bowiem całe zmagania stoją, według relacji, na niezwykle niskim organizacyjnie poziomie. Opowiedział o tym w rozmowie z serwisem "Skijumping.pl" trener naszej kadry, Thomas Thurnbichler. Jak zdradził, w pewnym momencie trenerzy sami musieli wziąć się do pracy, by ratować sytuację.