Absurdalna sytuacja z Polakiem. To nie powinno się wydarzyć. "Wielki pech"

Do góry jedziemy ubrani w takie "teletubisie", które mają nas ogrzewać i w normalnych butach. W plecakach mamy buty do skoków, rękawiczki itd. U góry mamy domek, w którym przebieramy się przed startem. Jak tam dotarłem, to zdjąłem "teletubisia", odłożyłem plecak i poszedłem do toalety. Kiedy wróciłem, już go nie było. Ktoś z obsługi uznał, że skoro nie ma nikogo przy tym plecaku, to można go wysłać na dół. Pobiegłem szybko na wyciąg, ale było za późno

~ relacjonował załamany Polak na antenie Eurosportu.