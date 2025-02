Polskie skoki narciarskie znalazły się w tak słabym momencie, w jakim nie były od wielu lat. Gdy bowiem przychodziła impreza mistrzowska, to w ostatniej dekadzie Biało-Czerwoni zawsze wymieniani byli w gronie mocnych faworytów do medali. Tak naprawdę ostatnim wielkim wydarzeniem, co do którego kibice naszych skoczków nie mieliby oczekiwań, były mistrzostwa świata w... Libercu, w 2009 roku.