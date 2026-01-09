Partner merytoryczny: Eleven Sports

A więc jednak, Nawrocki łączy siły z Dudą. SOP już szykuje teren. Nie ma odwrotu

Łukasz Żurek

To już przesądzone. Prezydent Karol Nawrocki przyjął zaproszenie na zawody PŚ w skokach narciarskich, jakie w ten weekend odbędą się w Zakopanem. Spotka tam swego poprzednika z Pałacu Namiestnikowskiego, Andrzeja Dudę. Obaj uroczyście pożegnają Kamila Stocha, dla którego będzie to ostatni występ na ojczystej ziemi. Trzykrotny mistrz olimpijski otrzyma od obecnej głowy państwa specjalny prezent.

Dwóch mężczyzn w garniturach, po lewej stronie osoba przemawia energicznie przy mikrofonie, po prawej mężczyzna w okularach siedzi przy stole konferencyjnym z mikrofonem, w tle widoczne flagi narodowe.
Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się ze swoim poprzednikiem Andrzejem Dudą na konkursie PŚ w ZakopanemŁukasz ŻurekEast News
Obecność Karola Nawrockiego w Zakopanem potwierdził serwis Sport.pl. Prezydent RP pojawi się na Wielkiej Krokwi w niedzielę jako gość honorowy. W tym miejscu w roli głowy państwa zagości po raz pierwszy.

Po zakończeniu rywalizacji wręczy specjalny prezent Kamilowi Stochowi. Trzykrotny mistrz olimpijski na zakopiańskim obiekcie zaprezentuje się po raz ostatni. Po obecnym sezonie definitywnie kończy wyczynową karierę.

Karol Nawrocki potwierdził obecność w Zakopanem. Funkcjonariusze SOP już w akcji. Finałowy konkurs w niedzielę

W zawodach Pucharu Świata Stoch triumfował na Wielkiej Krokwi pięciokrotnie. W ten weekend nie znajdzie się w gronie faworytów. Ale to właśnie przede wszystkim jego występ skupiał będzie uwagę kibiców i mediów.

Skoczek z Zębu w sobotę ma wziąć udział w rywalizacji duetów. Jego partnerem będzie zapewne Kacper Tomasiak. W niedzielę odbędzie się konkurs indywidualny.

    - Wizyta prezydenta Nawrockiego jest zaplanowana na niedzielę - informuje w rozmowie ze Sport.pl Rafał Kot, wiceprezes TZN, czyli organizatora imprezy. - Tego dnia przyjedzie też były prezydent Andrzej Duda. W czwartek byli u nas ludzie z BOR. odbierali wszystkie pomieszczenia, które musimy im udostępnić

    Kot miał na myśli SOP, czyli Służbę Ochrony Państwa. Ta formacja odpowiada za organizację wizyt i bezpieczeństwo m.in. prezydenta RP. W 2018 roku zastąpiła Biuro Ochrony Rządu.

    Pucharowy weekend w Zakopanem to jeden z ostatnich etapów przygotowań do zbliżających się igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Zmagania w zimowej imprezie czterolecia śledzić będziemy w dniach 6-22 lutego.

      Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Kamil Stoch
      Kamil StochJure MAKOVECAFP
      Uśmiechnięty skoczek narciarski w kasku i goglach, ubrany w kombinezon sportowy z widocznym logo sponsora, trzyma narty w otoczeniu rozmytej publiczności.
      Kamil StochFoto OlimpikAFP
      Sportowiec w niebieskim kombinezonie i kasku wykonuje skok narciarski w locie z nartą marki Fischer na tle ciemnego nieba.
      Kamil StochFoto OlimpikAFP

