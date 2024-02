O tym, skąd mogła wynikać sportowa wpadka Kubackiego, mówił po wszystkim szkoleniowiec reprezentacji. "Trochę szkoda. Zawodnicy w pierwszej serii [konkursu duetów - przyp. red.] pokazali, do czego są zdolni. Potem, w drugiej serii, Dawid ponownie miał problemy z utrzymaniem stabilnej pozycji najazdowej . Później przydarzył się duży błąd. Pracujemy i takie rzeczy się zdarzają. To smutne, że nie jesteśmy w stanie pokazać trzech skoków na poziomie, który jest w naszym zasięgu" - wspominał w wideo dla PZN.

Dawid Kubacki zabiera głos po słabym skoku z Lake Placid. "Nie chcę się usprawiedliwiać warunkami"

"Spory błąd na progu i przez to dużo straciłem i straciliśmy my jako drużyna, która w tym konkursie walczyła. Nie było to miłe doświadczenie. Próbowaliśmy walczyć dalej w trzeciej serii, ale to nie wyszło tak, jak byśmy chcieli" - opowiadał krótko Kubacki w nagraniu Polskiego Związku Narciarskiego.