Thomas Thurnbichler zaprosił swoich podopiecznych na ciekawe zgrupowanie przed nowym sezonem Pucharu Świata w skokach narciarskich . Kadrowicze trenowali w nietypowych, jak na ich dyscyplinę, warunkach - na słonecznym i ciepłym Cyprze. W ekipie zabrakło jednego ogniwa, w Polsce został bowiem Dawid Kubacki . W "Misji Sport" Przeglądu Sportowego Onet skoczek opowiadał, skąd taka decyzja. Chodziło o to, by spędzić jak najwięcej czasu u boku żony, która kilka miesięcy temu wygrała walkę o życie.

"Zapadła decyzja, że może lepiej będzie zostać w kraju i potrenować na miejscu, ucinając podróże przed samym sezonem. Aktualnie trenuję w Zakopanem. To nie jest podyktowane żadnymi problemami. Po prostu zostałem w domu, razem z rodziną " - wyjaśniał skoczek. I zapewniał, że nie osiada na laurach. Mocno przykłada się do treningów.

Nietypowe zgrupowanie polskich skoczków, Kamil Stoch ujawnia. "Pokój dzieliłem z Ewą zamiast z Dawidem Kubackim"

Ale to nie koniec. Głos zabiera także jego żona. "Miło było przenieść się do miejsca, gdzie nadal kwitną kwiaty. Możemy zaczynać sezon " - obwieściła na Instagramie, opatrując wpis fotografią z mężem oraz niesamowitymi zdjęciami kwitnących roślin.

Wcześniej rąbka tajemnicy uchyliła partnerka Piotra Żyły . Marcelina Ziętek opublikowała wiele relacji i fotek prosto z Cypru. A na koniec komentarzem do sytuacji podzielił się trener Thomas Thurnbichler. Wyjaśnił, skąd pomysł, by na wyjazd zabrać rodziny.

Nastroje w zespole są bardzo dobre. Na Cyprze towarzyszyły nam rodziny, co było nowym pomysłem z naszej strony. Chodzi o społeczny aspekt regeneracji. W jaki sposób można lepiej się regenerować, niż mając u boku swoich najbliższych, mogąc spędzać z nimi wartościowy czas po treningu? Uważam, że to najlepsza z dróg

"Nie planowaliśmy tego, ale podczas pobytu na Cyprze dostrzegłem rozwijający się duch zespołu. Wszyscy byli blisko siebie i zacieśnili więzi. Cieszę się, że to zgrupowanie doszło do skutku. Celem zgrupowania był wysoce efektywny trening, jak i regeneracja. Za nami naprawdę wymagający okres przygotowań do zimy. W ostatnim czasie schodziliśmy z obciążeń treningowych, z pełną uwagą, by teraz osiągnąć fizyczny szczyt. W poniedziałek i piątek zawodnicy byli poddawani testom na platformie dynamometrycznej. Widzieliśmy naprawdę obiecujące wartości, w przypadku niektórych najlepsze od początku naszej współpracy. Mam powody do zadowolenia" - podsumowywał.