Od długich miesięcy Ewa Bilan-Stoch mocno i całym sercem angażuje się w pomoc Ukrainie. Włączyła się w akcję Mateusza "Exena" Wodzińskiego i razem z jego ekipą zajęła się konwojowaniem samochodów terenowych za naszą wschodnią granicę. W rozmowie z Interią Sport opowiadała, co motywuje ją do działania. To głównie chęć niesienia wsparcia, ale nie jednorazowego, lecz ciągłego.

"Poczułam, że to nie może być jednorazowa pomoc, bo przecież wojna wciąż trwa i ludzie w Ukrainie cały czas potrzebują wsparcia. Wydaje mi się, że na początku Polacy tłumnie ruszyli do pomocy, ale z czasem przeszli nad tym wszystkim do porządku dziennego. I to jest zrozumiałe. Od czasu do czasu dobrze jest jednak uświadomić nasze społeczeństwo, że wciąż można zrobić coś dobrego" - wyjaśniała.