A jednak to prawda, polski skoczek wpadł w tarapaty. Mówi o "lekcji pokory"

Jan Habdas szczerze o problemach z wagą. "Miałem wahania siły, energii"

O tym, że przybranie z pozoru kilku niewinnych kilogramów, będzie takim problemem, Habdas przekonał się, gdy przyszedł czas na przygotowania do kolejnego sezonu. Nie łatwo mu było jednak wrócić do wagi sprzed kilku miesięcy. "Zacząłem odchudzanie. Początkowo było tak, że waga zaczęła spadać, ale potem wróciła do stanu poprzedniego. Cóż... dostałem wtedy lekcję pokory. Od tamtej pory staram się bardziej pilnować. Chcę osiągnąć cel, przyjemności przyjdą później. (...) Gdy sam się za to zabrałem, to moja waga przypominała sinusoidę. Miałem też wahania siły, energii. Podjąłem jednak współpracę z dietetykiem. Od tamtej pory czuję się dobrze. Nie brakuje mi mocy, mimo że cały muszę redukować wagę" - przyznał.