"Biało-Czerwoni" fatalnie weszli w sezon 2023/2024 w skokach narciarskich. Po pierwszych dwóch konkursach w Ruce dużo tracą do czołowych nacji, a w klasyfikacji Pucharu Narodów plasują się dopiero na 8. miejscu . Punkty w miniony weekend wywalczył tylko Dawid Kubacki i Piotr Żyła . Niewątpliwie dużym zaskoczeniem była postawa Kamila Stocha , który w sobotę nie awansował do finałowej serii, a następnego dnia przepadł już w kwalifikacjach.

Adam Małysz stanowczo w sprawie działań Thomasa Thurnbichler. "Nie ma sensu wykonywać nerwowych ruchów"

Forma "Biało-Czerwonych" nie była jedynym tematem, który niósł się echem w mediach. W Ruce liderzy zespołu: Dawid Kubacki i Kamil Stoch wymownie odnieśli się do uwag trenera. "Moim zdaniem nie tędy droga. Tu trzeba skoncentrować się na podstawach, na tym, co jest do zrobienia, a nie rozbijać tych skoków na wiele kawałków, bo to nic nie daje" - twierdził Kubacki na antenie "TVN".