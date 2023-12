A jednak to prawda o Piotrze Żyle. Publicznie potwierdza: "Nie jest to żadna maska"

Jaki Piotr Żyła jest naprawdę? Czy jego zwyczajowa ekspresyjność i luz przed telewizyjnymi kamerami to jego naturalny sposób bycia, czy tylko nakładana maska? Psycholog sportowa w końcu rozwiewa wszelkie wątpliwości i domysły. "Myślę, że on po prostu taki jest" - ocenia. Na tym wcale nie kończy. Nawiązuje też do trudniejszych chwil skoczka sprzed lat, kiedy to rozstał się z byłą już żoną, Justyną Żyłą. Pojawia się też porównanie do... Igi Świątek.