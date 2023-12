Thomas Thurnbichler ma do powiedzenia sporo miłego na temat dyspozycji swoich podopiecznych. "Andrzej i Maciej oddali naprawdę dobre skoki w sesjach treningowych. Piotrek swój najlepszy skok dnia oddał w kwalifikacjach. Myślę, że pracował nad czuciem na rozbiegu, by złapać rytm tego obiektu" - mówi przed kamerą Polskiego Związku Narciarskiego.

Optymistyczne sygnały z kadry polskich skoczków. "Cały zespół pracuje dobrze"

Thurnbichler przyznaje, że wprowadzenie do drużyny nowych zawodników - Macieja Kota i Andrzeja Stękały - przysłużyło się wszystkim. "Muszę powiedzieć, że pracują naprawdę zmotywowani. Wpuścili do drużyny trochę świeżego powietrza. Generalnie cały zespół pracuje dobrze . Już od Lillehammer zauważyłem pewien postęp na treningach. Może nie widać go za bardzo w zawodach, ale proces zmierza w dobrą stronę" - ocenia szkoleniowiec kadry.

Dostrzega też inny zewnętrzny aspekt, który nie pozostaje bez wpływu na to, co dzieje się na skoczni. "Patrząc, na szerszą perspektywę, ponowne pomiary przeprowadzone przez FIS mają wpływ na to, co dzieje się w tej chwili. W każdym razie, skupiamy się na sobie i próbujemy podążać obraną drogą. Krok po kroku, indywidualnie w przypadku każdego skoczka" - wyjaśnia.