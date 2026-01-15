Kacper Tomasiak jest najjaśniejszym punktem polskiego zespołu prowadzonego przez Macieja Maciusiaka. W swoim debiutanckim sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich radzi sobie świetnie, dzięki czemu zajmuje 12. miejsce w klasyfikacji generalnej. Właściwie jest też pewniakiem do wyjazdu na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Jego talent i pracę docenił m.in. legendarny Andreas Goldberger.

"Trudno nie zauważyć tego, jak skacze ten młody chłopak. Jest świetny tej zimy. Normalnie tacy młodzi skoczkowie falują. Raz skaczą dobrze, raz gorzej. On jest niesamowicie stabilny jak na swój wiek. Ciągle punktuje. W dwóch ostatnich konkursach był na ósmych miejscach. To są świetne wyniki" - oceniał w rozmowie z Tomaszem Kalembą.

Świetnie się patrzy na tego chłopaka. Polskie skoki potrzebują takiego zawodnika

Tomasiak pochodzi z rodziny, w której skoki narciarskie są ważnym punktem, wręcz osią codzienności. Nie tylko on trenuje na skoczni. Swoich sił próbują także jego młodsi bracia, Konrad i Filip. Z pierwszym z chłopców już teraz wiązane są nadzieje. "Wszyscy szkoleniowcy go chwalą. Każdy mówi, że to bardzo duży talent" - opowiadał Paweł Niemczyk, prezes klubu LKS Klimczok Bystra, dla Sport.pl.

Teraz głos zabiera ojciec Tomasiaków. Mówi, jak on i cała rodzina podchodzą do nagłej popularności Kacpra i ujawnia, jak zmieniło się ich życie. Zdradza również, jaki syn jest w domu, z dala od kamer.

Jaki naprawdę jest Kacper Tomasiak? Ojciec skoczka ujawnia

Wojciech Tomasiak podkreśla, że co prawda teraz Kacpra w domu jest mniej, zmieniła się cała logistyka, ale jest coś, co pozostało dokładnie takie samo. To podejście syna do rodziny i codzienności. "Za każdym razem, gdy do nas wraca, to widzę, że się cieszy. Nie zmienił się. Dalej nam pomaga. Chętnie podwiezie albo odwiezie brata czy siostrę, którzy chodzą do szkoły" - tłumaczy tata w wywiadzie dla TVP Sport.

Przyznaje, że popularność syna "trochę zamieszała". I on i pozostali członkowie rodziny próbują się w tym wszystkim odnaleźć, a równocześnie nie zatracić swoich wartości. "Kacper jest rozpoznawalny, a my - co za tym idzie - poniekąd też. Gratulacje od znajomych, gratulacje od 'nowych znajomych'. A my chcemy po prostu nie zatracić naszej spokojnej domowej atmosfery" - oznajmia.

On, żona i rodzeństwo są wielkim wsparciem dla Kacpra. Mama gra pierwsze skrzypce w sprawach diety i regeneracji, tata może podpowiedzieć coś w sferze sportu, wszak sam pracuje jako trener skoków w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Natomiast nie wychodzi przed szereg, bo zakłada, że to głównie domena i zakres szkoleniowca na stałe pracującego z synem.

Wojciech Tomasiak przyznaje, że wiele osób pyta go o to, dlaczego Kacper jest tak dojrzałym mentalnie sportowcem. "Od urodzenia widać było po nim pewne reakcje. Zawsze był stonowany, analityczny. Jeśli się na coś nastawiał, to realizował. Potrafił osiągnąć bardzo duże skupienie na danej chwili. (...) Gdy wyjeżdża na górę, to myśli, co ma wykonać. Ma swoje rytuały. To, co dzieje się obok, raczej do niego nie dociera. Kończą się zawody: zaczynamy coś innego. Trenerzy powtarzają, że każda uwaga dochodzi do jego głowy" - ocenia.

Dodaje, że i Kacper i w ogóle cała rodzina nie lubią być na afiszu i raczej twardo stąpają po ziemi. Syn, choć przed kamerą wypada naturalnie, nie przepada za odsłuchiwaniem swoich wywiadów. I on i bliscy mają jeden cel. "My na pewno nie mamy parcia na szkło. Chcemy być normalni, aby nie zatracić tego, co mamy wypracowane w domu. Nie chodzi o to, że jesteśmy idealni. Chcemy być normalni" - deklaruje ojciec skoczka.

