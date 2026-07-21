Miniony sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich był ostatnim w karierze Kamila Stocha. Sportowiec oficjalnie zakończył karierę, oddając finałowy skok w konkursie w Planicy. Teraz dzieli się przemyśleniami.

Dla mnie ostatni skok, jaki oddałem zimą w słoweńskiej Planicy, był magicznym zakończeniem kariery, gdzie przyjechało bardzo dużo polskich kibiców, gdzie w taki piękny sposób mogłem się pożegnać z zawodowym sportem, i z samymi skokami

Swego czasu planował, że zorganizuje jeszcze podsumowujące pożegnanie, w ramach którego odbędą się zawody "podwórkowe" z zaproszonymi gośćmi i kibicami. Zmienił jednak zdanie. Jasno tłumaczy, dlaczego.

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"Dzisiaj wiem, że skoki to nie jest, oczywiście bez urazy, pływanie, to nie jest jazda na rowerze ani gra w piłkę nożną. Tutaj nie można sobie tak wyjść i po prostu kopnąć piłkę albo przepłynąć kilkaset czy kilkadziesiąt metrów. Tutaj trzeba się bardzo dobrze do tego przygotować, przede wszystkim fizycznie" - opisuje Stoch.

Zawsze miał ambicję, żeby skakać na nartach najlepiej. A żeby to robić, należałoby być w rytmie treningowym. Stoch tych warunków, co oczywiste, nie spełnia.

"Nigdy dla mnie nie było półśrodków i obawiam się, że gdybym teraz zapiął narty i poszedł skakać, mogłoby się to skończyć różnie" - wyjaśnia.

Ta konkluzja sprawiła, że podjął jedyną możliwą dla niego decyzję. "Dlatego postanowiłem, że nie będzie innego zakończenia. To, co było w Planicy, było wyjątkowe, było magiczne i dla mnie to był najlepszy możliwy sposób pożegnania się z tym sportem" - informuje.

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Co zatem dalej? Trudno sobie przecież wyobrazić, że Kamil Stoch całkiem wycofa się ze skoków. Stefan Horngacher, który od kilku miesięcy jest koordynatorem szkolenia przy Polskim Związku Narciarskim, nie ukrywa, że chętnie widziałby emerytowanego już skoczka w roli swego rodzaju mentora.

"Pracujemy nad tym, żeby może nieco częściej odwiedzał naszą drużynę albo był bardziej wewnątrz zespołu. Może pomoże nam w niektórych sprawach zimą" - stwierdził w rozmowie ze Skijumping.pl.

Sam Stoch nie chce jednak składać żadnych deklaracji. Przynajmniej w tym momencie. Pragnie mieć co najmniej pół roku na ograniczenie aktywności zawodowej. W tym czasie nie będzie podejmował decyzji dotyczących pracy.

"Oczywiście propozycje jak najbardziej można składać, one będą do rozważenia, natomiast przynajmniej do końca września na razie chcę pożyć trochę innym życiem, też zobaczyć, jak to jest, zaadaptować się do czegoś innego i wtedy będę mógł myśleć o kolejnych wyzwaniach. Ale nie mówię tak, nie mówię nie" - podsumowuje.

Kamil Stoch Steffie Wunderl / imago sport Agencja FORUM





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