Kibice mieli nadzieję, że zmiana na stanowisku szkoleniowca reprezentacji Polski w skokach narciarskich już w tym sezonie przyniesie wymierne efekty. Na razie jednak tak się nie dzieje. Wielkich sukcesów wciąż brak, a podopieczni Macieja Maciusiaka w konkursach Pucharu Świata zajmują raczej odległe pozycje, a nieraz nawet nie łapią się do drugich serii.

Dyspozycję odzwierciedla klasyfikacja generalna PŚ. Najwyższe 12. miejsce zajmuje Kacper Tomasiak, objawienie, wielki polski talent i najjaśniejszy punkt kadry. Dalej są Kamil Stoch (24.), Piotr Żyła (28.), Maciej Kot (32.), Paweł Wąsek (37.) oraz Dawid Kubacki (41.).

Wątpię, żeby Maciusiak po zakończeniu sezonu dalej był szkoleniowcem kadry polskich skoczków

"Wyniki to jedno. Druga sprawa, to proszę zwrócić uwagę, że ci najlepsi nie trenują u Maciusiaka. Nie trenuje u niego Tomasiak, nie trenuje Kot, a i Kamil ma przecież innego trenera. Źle to świadczy o szkoleniowcu, jak nie ma zawodnika, który osiągałby sukcesy (...). Może nie trzeba było zmieniać Thurnbichlera, ale należało wymienić zawodników. Żyliśmy nadzieją, że Stoch, Żyła, Kubacki coś jeszcze wyczarują, ale to już trwa trzeci sezon. A oni już nic nie wyczarują. Trzeba szukać kolejnego Tomasiaka" - dodaje.

Pojawiają się pierwsze spekulacje dotyczące tego, kto ewentualnie mógłby zastąpić Maciusiaka, jeśli scenariusz z jego rozstaniem z polską reprezentacją istotnie się spełni. Jedno z nazwisk brzmi dość sensacyjnie.

Horngacher za Maciusiaka w kadrze polskich skoczków? "Był świetnym trenerem"

Jeszcze przed startem bieżącej rywalizacji Stefan Horngacher poinformował że sezon 2025/2026 będzie jego ostatnim w roli trenera reprezentacji Niemiec w skokach narciarskich. Kto zastąpi Austriaka? Tego jeszcze nie wiadomo, lecz Niemiecki Związek Narciarski planuje ogłosić nazwisko nowego szkoleniowca jeszcze przed Planicą (ostatni weekend marca).

"Rozmawiamy z wieloma osobami, ale oczywiście w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę naszych własnych ludzi, choćby z szacunku" - wyjaśnił dyrektor sportowy Niemców, Horst Huttel, w rozmowie z agencją SID.

A co dalej z samym Horngacherem? Według szkoleniowca i eksperta Krzysztofa Sobańskiego dobrze by było, gdyby objął... reprezentację Polski. "Nie wiem, jak wyglądają stosunki pomiędzy Adamem Małyszem a Austriakiem i czy chciałby on rozmawiać z Polskim Związkiem Narciarskim, ponieważ są różne historie. Aczkolwiek na pewno był świetnym trenerem" - mówi Sobański dla "WP SportowychFaktów", dodając, że na miejscu Adama Małysza chciałby mieć u siebie takiego trenera.

Już kiedyś, w latach 2016-2019, Horngacher prowadził polską kadrę i - jak przypomina Sobański - niejednemu z naszych skoczków szło dobrze. "Nasza kadra zawsze była całkowicie przygotowana - nie jeden skoczek, tylko cała grupa" - podkreśla.

Trudno powiedzieć, na ile powrót Austriaka jest realny. Faktem pozostaje to, że w tej chwili trenerem reprezentacji jest Maciej Maciusiak. Nawet jeśli miałoby dojść do jego dymisji, nie należy spodziewać się tego w trakcie sezonu. "W trakcie sezonu nie robi się rewolucji" - jasno zadeklarował prezes PZN, cytowany przez Tomasza Kalembę. Małysz dodał, że w jego ocenie Maciusiak jest dobrym trenerem.

"Po sezonie na pewno przyjdzie czas na rozliczenia. Przyznam jednak, że widzę, jak nasz sztab pracuje. Nie ma złej atmosfery w kadrze, nie ma pretensji do trenerów. Myślę, że technicznie nie wygląda to źle, ale - moim zdaniem - odstajemy sprzętowo od najlepszych" - dorzucił.

