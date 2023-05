A jednak. Rewolucyjny plan Sandro Pertile "poparty jednogłośnie"

Od kilkunastu miesięcy trwają rewolucyjne zmiany w świecie skoków narciarskich. Sandro Pertile (obecny szef Pucharu Świata) robi wszystko, by urozmaicić konkursy i sprawić, by cieszyły się one jeszcze większym zainteresowaniem. Jak donosi "Skijumping.pl" komisja skoków narciarskich FIS dała zielone światło pomysłowi Włocha o zmianie kwot startowych.