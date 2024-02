No skoczyłem fajnie. Szczególnie skok treningowy był fajny. Ten kwalifikacyjny nie był tak do końca dobry, jak oczekiwałem. Popełniłem malutki błąd i zabrakło rotacji. Już byłem troszeczkę za nartą, a nie nad nartą. Ale po to jest ten dzień, żeby taki błąd popełnić. Ważna jest sama kwalifikacja

~ powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach przed kamerą Eurosportu