A jednak, Niemcy już się z tym nie kryją. Chodzi o Andreasa Wellingera

Choć już mija dziesięć lat od inauguracyjnych zawodów w Klingenthal , polscy kibice dobrze pamiętają popis Krzysztofa Bieguna , który przebojem wdarł się do ścisłej czołówki Pucharu Świata. Reprezentant Polski tryumfował w loteryjnym konkursie, a tuż za nim na podium uplasowali się Andreas Wellinger i Jurij Tepes. Dziś wspomniany Biegun analizuje w studio Eurosportu skoki "Biało-Czerwonych", a podopieczny Horngachera wyszedł z głębokiego kryzysu.

28-latek wysłał jasny sygnał rywalom już przed pierwszym konkursem. W piątkowych treningach uplasował się na piątym i dziesiątym miejscu, a później w kwalifikacjach nie miał sobie równych. Wygrał prolog dzięki próbie na odległość 144 metrów i teraz to on jest jednym z faworytów do zwycięstwa w Finlandii.