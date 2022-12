"A jednak mamy Polaka w drugiej serii". Papierz symbolem koszmarnego okresu

Powiedzieć dzisiaj komuś, że Polska nie liczy się w skokach narciarskich kompletnie to herezja. Przed 30 laty nikogo podobna teza nie dziwiła - stanowiła fakt. To jedne z najmroczniejszych czasów w dziejach polskich skoków narciarskich, nazywanej niekiedy metaforycznie i ironicznie "A jednak mamy Polaka w drugiej serii".

To zdanie, które w tamtej epoce czasem wygłaszali komentatorzy skoków, którymi byli zwłaszcza Jerzy Mrzygłód czy Krzysztof Miklas. Gdy kończyły się jakiekolwiek zawody, poszukiwanie polskich reprezentantów w czołówce mijało się z celem. Zajmowali pozycje w czwartej, piątej, nawet szóstej dziesiątce i to nie jest żart. Spójrzmy na wyniki na przykład mistrzostw świata w 1989 roku, gdy mieliśmy w Polsce przełom ustrojowy oraz zimy z temperaturami do 20 stopni na plusie.