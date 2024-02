Obiecująco szło też w zawodach drużynowych. Niestety, w drugiej serii, z powodu nieprzepisowego kombinezonu, zdyskwalifikowany został Aleksander Zniszczoł , co sprawiło, że podopieczni Thomasa Thurnbichlera byli ostatni. "Rozmawiałem z Christianem [Katholem, kontrolerem sprzętu - przyp. red.] i Olek miał o dwa centymetry za duży kombinezon na brzuchu. Pracujemy na limicie, zwłaszcza w sytuacji kiedy widzisz, że jest szansa walki o medale. Tak trzeba robić. I dzisiaj to było fair" - tłumaczył trener "Biało-Czerwonych".

Już wiadomo, co dalej z Thomasem Thurnbichlerem. "Chcemy by był trenerem polskiej kadry skoczków"

Jan Winkiel , w rozmowie z WP SportowymiFaktami, przyznaje, że Thurnbichler miał w kontrakcie zapisy o celach sportowych, jakie ma za zadanie zrealizować razem z kadrą. Już teraz wiadomo, że ich nie spełni. Sytuacja jest niezadowalająca i dla trenera, i dla zawodników, i dla działaczy Polskiego Związku Narciarskiego. Mimo to nikt nie myśli o tym, by po sezonie pożegnać się z Austriakiem. W federacji klamka zapadła. Nie chcą zmiany na stanowisku sternika.

Kontrakt Thomasa Thurnbichlera obowiązuje do sezonu 2025/2026 i będzie dalej realizowany. Odbyły się już pierwsze rozmowy i ustalenia na temat tego, co zrobić i co poprawić, by sytuacja z kiepskimi rezultatami nie powtórzyła się za kilka miesięcy. Jednym z punktów planów ma być odmienne podejście do treningów starszych i młodszych zawodników.