W zeszłym tygodniu w Wiśle doszło do nietypowej sytuacji. Na skoczni pojawiała się poważna awaria, a mianowicie u szczytu zsunął się przeciwstok, o czym poinformował Mateusz Leleń z TVP Sport. Powodem usterki były intensywne opady deszczu. Zawody w pierwotnym terminie zostały odwołane, ponieważ nie było możliwości, by tak szybko naprawić usterkę. Na szczęście wyznaczono nową datę konkursów Letniego Grand Prix, które odbędą się w połowie września.

Skoki narciarskie. Jest nowy termin zawodów Letniego Grand Prix w Wiśle

Organizatorzy zawodów w Wiśle nie chcieli, aby doszło do ich całkowitego odwołania, dlatego też podjęli starania, by rozegrać je w nowym terminie. Ten został już oficjalnie zaakceptowany przez Międzynarodową Federację Narciarską i Snowboardową (FIS). Ostatecznie najlepsi skoczkowie świata zawitają do Polski w dniach 13-15 września.

Pierwsze konkursy LGP dla Stefana Krafta. Polacy wypadli przeciętnie

Kolejne zawody LGP odbędą się właśnie w Wiśle. Następnie rywalizacja przeniesię się do rumuńskiego Rasnova (20-22 września), a później do austriackiego Hinzenbach (27-29 września). Letnią rywalizację zakończą konkursy w niemieckim Klinghental. Tam skoczkwie będą startowali w dniach od 4 do 10 października. Później pozostanie już tylko czekać na nowy sezon Pucharu Świata. 21 listopada najlepsi skoczkowie i skoczkinie świata zawitają do norweskiego Lillehammer, gdzie zaplanowano konkurs drużyn mieszanych, dwa starty indywidualne mężczyzn oraz dwa kobiet.