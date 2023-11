Patrząc na trójkę: Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch, są to zawodnicy bardzo doświadczeni i dalej nie ma takiego skoczka, który będzie mógł być od nich lepszy. To jest fundament, ale mamy paru młodych skoczków, którzy cały czas się rozwijają. Takie były założenia podczas rozmowy z Thomasem Thurnbichlerem, że ci młodzi muszą robić postępy. Nie chodziło o to, żeby od razu wygrywali, ale postępowali na tyle, żeby w końcu zastąpili starszych kolegów

~ wyjaśnił Polak dla "Wprost.pl".