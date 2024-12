Thomas Thurnbichler do sezonu 2024/2025 podchodził bez jednego ze swoich podstawowych skoczków. Do zdrowia i formy wracał bowiem Piotr Żyła. Nasz mistrz świata do rywalizacji wrócił na weekend w Wiśle i pokazał, że chce skakać w Pucharze Świata dalej. Sygnał do trenera wysłał także Jakub Wolny, co sprawiło, że Austriak stanął przed bardzo trudną decyzją. Ta już zapadła.