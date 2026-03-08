4446 dni i koniec. Fatalna passa przerwana. Już mówią o "kroku milowym"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Za nami weekend Pucharu Świata w Lahti. Reprezentanci Polski odegrali tam drugoplanową rolę. Szczególnie poniżej oczekiwań zaprezentowali się w niedzielnym konkursie duetów, w którym zajęli dopiero 7. miejsce. Tymczasem fatalną passę przerwali Finowie, którzy sprawili potężną niespodziankę.

Finowie czekali na podium Pucharu Świata ponad 12 lat
Finowie czekali na podium Pucharu Świata ponad 12 latLeo Authamayou/NordicFocus/Getty Images / EurosportGetty Images

Od piątku skoczkowie narciarscy rywalizowali w Lahti. W piątkowym konkursie indywidualnym najlepszym z Polaków był Kamil Stoch (10. miejsce). Natomiast w sobotę na tej samej pozycji uplasował się Kacper Tomasiak.

Sensacja w Lahti. Finowie czekali na podium od ponad 12 lat

W niedzielę odbył się konkurs duetów, a para Stoch - Tomasiak nie odegrała kluczowej roli, kończąc zmagania ostatecznie na 7. miejscu. Triumfowali Austriacy przed Słoweńcami i... Finami.

Miejsce na podium dla gospodarzy jest zdecydowanie potężną niespodzianką. Niko Kytosaho i Antti Aalto przerwali długą serię fińskich skoków narciarskich bez sukcesu. Jak wyliczył Adam Bucholz z portalu skijumping.pl, Finowie na podium Pucharu Świata mężczyzn czekali 4446 dni. Ostatni raz w TOP3 znalazł Anssi Koivuranta, który 4 stycznia 2014 roku wygrał konkurs indywidualny w Innsbrucku.

- Jestem przeszczęśliwy. Byliśmy dopiero na 7. miejscu po dwóch rundach. Skończyliśmy na podium, to przepiękna sprawa - powiedział Kytosaho na antenie Eurosportu. - Może to być krok milowy. Minęło ponad 12 lat od ostatniego podium. Cała Finlandia czekała długo na tę chwilę. Myślę, że wielu moich rodaków może być dziś bardzo szczęśliwych - dodał.

Zobacz również:

Ren Nikaido
Skoki Narciarskie

Na IO stanął na podium przed Tomasiakiem. Teraz dyskwalifikacja. Jest komunikat

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Grupa skoczków narciarskich oraz członków sztabu drużyny pozuje razem na podium zwycięzców zawodów Pucharu Świata, obok nich maskotka w stroju łosia, w tle widoczna duża skocznia narciarska oraz logotypy sponsorów na czerwonym tle.
Finowie czekali na podium ponad 12 latJussi EskolaPAP
Dziki Warszawa - AMW Arka Gdynia. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja