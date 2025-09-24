34 lata i koniec. Gwiazda kończy karierę, tuż przed sezonem olimpijskim
To już pewne - Jacqueline Seifriedsberger nie zobaczymy więcej na skoczniach. 34-letnia reprezentantka Austrii, która przez lata była jedną z ikon żeńskich skoków narciarskich, ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych zakończenie kariery. Doświadczona zawodniczka żegna się ze sportem przed olimpijską zimą, podążając śladem Marity Kramer.
Jacqueline Seifriedsberger była częścią Pucharu Świata od samego początku kobiecego cyklu, czyli od sezonu 2011/12. W tym czasie dała się poznać jako niezwykle solidna i regularna skoczkini - rzadko kończyła zawody poza punktowaną trzydziestką. Łącznie aż 23 razy meldowała się na podium, a trzy razy sięgała po zwycięstwa w cyklu - w Sapporo (2013), Willingen (2024) i Zao (2025).
W dorobku Austriaczki nie brakuje wielkich sukcesów. W 2008 roku w Zakopanem została mistrzynią świata juniorek. Piętnaście lat później wróciła do Polski i na Średniej Krokwi zdobyła dwa złote medale Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 - indywidualnie i w mikście. Łącznie wywalczyła siedem medali mistrzostw świata: indywidualny brąz w Predazzo (2013), dwa srebra i brąz w drużynach mieszanych oraz trzy srebra w drużynach kobiet (Seefeld 2019, Planica 2023, Trondheim 2025).
Seifriedsberger była też jedną z pionierek kobiecych lotów narciarskich. Dwukrotnie pojawiła się w Vikersund, a jej rekord życiowy - 192 metry - pochodzi właśnie z tegorocznych zawodów. Niestety, Austriaczka nie będzie już walczyć o poprawienie tego wyniku.
Jacqueline Seifriedsberger kończy karierę
W środowe przedpołudnie Jacqueline Seifriedsberger zamieściła w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym poinformowała kibiców i dziennikarzy o przejściu na sportową emeryturę. "Jeden rozdział się kończy - zaczyna się nowy. Dziś z dumą, wdzięcznością i wzruszeniem mówię: Moja aktywna kariera dobiegła końca. To, co zaczęło się jako dziecięce marzenie, przerodziło się w podróż pełną wzlotów i upadków, pełną doświadczeń, które mnie ukształtowały - na skoczni i w życiu" - napisała na Instagramie.
W dalszej części wpisu Austriaczka podziękowała osobom, które przez ostatnie lata wspierały ją w osiąganiu coraz to większych sukcesów. Na koniec ujawniła, czym zamierza zająć się na sportowej emeryturze. "Nowe wyzwania. Nowe możliwości. Nowe marzenia. Jestem gotowa - bo wszystko, co się wydarzyło, uczyniło mnie silną. Sport był moim domem. Zawsze będzie częścią mnie. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia w następnym rozdziale" - podsumowała.