34 lata i koniec. Gwiazda kończy karierę, tuż przed sezonem olimpijskim

Jacqueline Seifriedsberger była częścią Pucharu Świata od samego początku kobiecego cyklu, czyli od sezonu 2011/12. W tym czasie dała się poznać jako niezwykle solidna i regularna skoczkini - rzadko kończyła zawody poza punktowaną trzydziestką. Łącznie aż 23 razy meldowała się na podium, a trzy razy sięgała po zwycięstwa w cyklu - w Sapporo (2013), Willingen (2024) i Zao (2025).

W dorobku Austriaczki nie brakuje wielkich sukcesów. W 2008 roku w Zakopanem została mistrzynią świata juniorek. Piętnaście lat później wróciła do Polski i na Średniej Krokwi zdobyła dwa złote medale Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 - indywidualnie i w mikście. Łącznie wywalczyła siedem medali mistrzostw świata: indywidualny brąz w Predazzo (2013), dwa srebra i brąz w drużynach mieszanych oraz trzy srebra w drużynach kobiet (Seefeld 2019, Planica 2023, Trondheim 2025).

Seifriedsberger była też jedną z pionierek kobiecych lotów narciarskich. Dwukrotnie pojawiła się w Vikersund, a jej rekord życiowy - 192 metry - pochodzi właśnie z tegorocznych zawodów. Niestety, Austriaczka nie będzie już walczyć o poprawienie tego wyniku.

Jacqueline Seifriedsberger kończy karierę

W środowe przedpołudnie Jacqueline Seifriedsberger zamieściła w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym poinformowała kibiców i dziennikarzy o przejściu na sportową emeryturę. "Jeden rozdział się kończy - zaczyna się nowy. Dziś z dumą, wdzięcznością i wzruszeniem mówię: Moja aktywna kariera dobiegła końca. To, co zaczęło się jako dziecięce marzenie, przerodziło się w podróż pełną wzlotów i upadków, pełną doświadczeń, które mnie ukształtowały - na skoczni i w życiu" - napisała na Instagramie.

W dalszej części wpisu Austriaczka podziękowała osobom, które przez ostatnie lata wspierały ją w osiąganiu coraz to większych sukcesów. Na koniec ujawniła, czym zamierza zająć się na sportowej emeryturze. "Nowe wyzwania. Nowe możliwości. Nowe marzenia. Jestem gotowa - bo wszystko, co się wydarzyło, uczyniło mnie silną. Sport był moim domem. Zawsze będzie częścią mnie. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia w następnym rozdziale" - podsumowała.

