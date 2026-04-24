Miesiąc temu zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich, ale mimo że za oknami coraz więcej wskazuje na wiosnę niż zimę, emocje wokół dyscypliny nie zakończyły się.

W Polsce podgrzewają je sami działacze, którzy nie mogą dojść do porozumienia ws. ponownego zatrudnienia w naszym kraju Stephana Horngachera. Konflikt jest na tyle poważny, że Adam Małysz - obecny prezes PZN - nie będzie się ubiegał o drugą kadencję, a jego miejsce zajmie najprawdopodobniej Apoloniusz Tajner.

Sami skoczkowie starają się trzymać z daleka od zgiełku wśród działaczy i pomału rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu Pucharu Świata. Takich planów nie ma jednak jeden ze skoczków amerykańskich. Decker Dean, który przez lata regularnie startował w Pucharze Świata, postanowił zakończyć karierę.

Skoki narciarskie. Sensacyjna decyzja 25-latka. Tak się tłumaczył

Słowo sensacja nie będzie tutaj na wyrost, bowiem Amerykanin ma zaledwie 25 lat. Tymczasem w skokach narciarskich można mnożyć przykłady, gdy skoczkowie największe swoje sukcesy zaczęli odnosić blisko 30-tki. Dlaczego zatem zawodnik z USA tak szybko zdecydował się odstawić narty na bok? Oddajmy głos samemu zainteresowanemu.

"To już koniec! Dziękuję za wszystko, co dały mi skoki narciarskie. Podziękowania dla mamy, taty oraz słoweńskiej, norweskiej i amerykańskiej rodziny skoków. Ostatecznie ta iskra do rywalizacji na tym poziomie u mnie już zniknęła, ale miłość do tego sportu nigdy nie odejdzie" - podkreślił Dean, który trenował skoki od... czwartego roku życia.

W PŚ Dean startował od 2021 roku. Wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Jego największym osiągnięciem jest ósme miejsce w konkursie drużynowym z reprezentacją USA na MŚ w Planicy w 2023 roku.

