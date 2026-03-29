230 metrów i "dwudziestki". Magiczne pożegnanie, o takim marzy każdy

Finał Pucharu Świata to prawdziwe święto skoków narciarskich. Do Planicy każdego roku ściągają tłumy kibiców, by razem z zawodnikami fetować zakończenie zmagań i ostatni raz, wraz z "latającym cyrkiem" dać się ponieść emocjom przed kilkumiesięczną przerwą. Tym razem, zwłaszcza dla polskich kibiców wyjazd do Słowenii miał słodko-gorzki smak. I nie chodzi wcale o mizerną formę naszych reprezentantów.

230 metrów. Magiczny lot na pożegnanie

Ze światem skoków żegnał się bowiem Kamil Stoch - żywa legenda sportu, jeden z najwybitniejszych zawodników w historii dyscypliny. Jego sukcesy, a także sposób, w jaki był w stanie porywać fanów nie zostaną zapomniane nigdy. Podobnie, jak jego wzruszające pożegnanie - przed ostatnią próbą chorągiewką machała jego żona, Ewa, a na zeskoku honory oddali mu nie tylko koledzy z reprezentacji, ale i młodzież z prowadzonego dzięki jego inicjatywie klubu. Jak miało się okazać, nie był to jednak koniec pożegnań.

Zobacz również: Tomasz Kalemba

Kilkadziesiąt minut po naszym reprezentancie na belce startowej pojawił się bowiem Austriak, Manuel Fettner, dla którego Planica 2026 również była zwieńczeniem kariery. Kariery, którą rozpoczynał z łatką "złotego dziecka". Jako 15-latek "przywitał" się ze skokami w 2001 roku, zajmując w konkursie w Bischofschofen piąte miejsce. W trakcie długiej kariery sięgał między innymi po mistrzostwo olimpijskie (drużynowo w Pekinie, 2022) i mistrzostwo świata (2013, Val di Fiemme).

Blisko 41-letni skoczek wysoką formę utrzymywał do samego końca. W sezonie 2025/2026 zdołał się nawet wspiąć na indywidualne podium PŚ (był trzeci w Zakopanem). Także w Planicy raz jeszcze pokazał pazur. W finałowym skoku poszybował aż na 230,5 metra. Na zeskoku czekał na niego, podobnie jak na Stocha, bogaty "komitet powitalny". Pojawił się specjalny transparent z hasłem "koniec ery", dodatkowo - również kartonowe "noty" o wartości naturalnie najwyższej - 20 punktów.

Manuel Fettner

Kamil Stoch

Kamil Stoch zakończył karierę sportową

Marcin Lepa: Ostatnie kilkanaście miesięcy to pokaz wszechstronności Semirunnija Polsat Sport