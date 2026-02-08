Partner merytoryczny: Eleven Sports

2 dni skoków. Niebywałe, co zrobił Tomasiak. Polak 0,3 punktu od TOP3

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Kacper Tomasiak błyszczy formą u progu medalowej rywalizacji na zimowych igrzyskach olimpijskich. 19-letni reprezentant Polski błyszczał podczas dotychczasowych prób treningowych na normalnej skoczni w Predazzo. Po niedzielnych trzech sesjach Adam Bucholz przedstawił dokładne wyliczenia, odzwierciedlające formę naszego skoczka. Okazuje się, że nasz skoczek był jak dotąd czwarty z całej stawki, tracąc do czołowej trójki tylko 0,3 punktu w wyciągniętej średniej.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku stoi na śnieżnej skoczni podczas opadów śniegu. Widoczne są plakietki sponsorów oraz numer startowy 46. W tle rozmazane światła i banery reklamowe.
Kacper Tomasiak w akcjiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Już przed wyjazdem polskiej delegacji - w składzie: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak - na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina jasne było, że o wywalczenie choćby jednego medalu będzie piekielnie trudno. A jeśli już miałoby do tego dojść, dokonać może tego ostatni z wymienionych, sprawiając tym samym nie lada sensację.

19-latek nie stanął bowiem jeszcze na podium w zawodach Pucharu Świata, a jego najlepszym wynikiem wciąż pozostaje 5. lokata wywalczona w Wiśle oraz Engelbergu. Swoimi dotychczasowymi występami na normalnej skoczni w Predazzo Kacper Tomasiak zgłasza jednak nieśmiało akces do walki o czołową trójką w poniedziałkowym konkursie, co jasno pokazują liczby.

Koszmar Polki na skoczni, aż poprosiła o chusteczkę. Nie wytrzymała

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak blisko TOP 3 na igrzyskach olimpijskich

Reprezentant Polski błysnął już w trakcie czwartkowych treningów, zajmując w nich odpowiednio 7., 11. oraz 9. lokatę. A w niedzielę spisał się jeszcze lepiej - w pierwszej sesji wywalczył drugie miejsce, a podczas drugiego treningu był 5. Ostatnią próbę już sobie darował, ale i bez niej stało się jasne, że nasz 19-latek jest gotowy na to, by sporo namieszać podczas poniedziałkowej walki o medale.

Wątpliwości co do tego rozwiewa także Adam Bucholz z portalu Skijumping.pl, który obliczył średnią notę ze wszystkich dotychczasowych skoków treningowych (z czwartku i niedzieli) poszczególnych zawodników. W utworzonym przez niego rankingu Kacper Tomasiak znajduje się tuż za podium, tracąc do trzeciego Felixa Hoffmanna zaledwie 0,3 punktu. Drugi w stawce jest inny reprezentant Niemiec Philipp Raimund, a dotychczasowym numerem jeden treningowych skoków w Predazzo okazał się Norwego Kristoffer Eriksen Sundal.

Poniedziałkowy konkurs zimowych igrzysk olimpijskich na skoczni w Predazzo rozpocznie się o godzinie 19.00.

Igrzyska olimpijskie. Najlepsi zawodnicy treningów w Predazzo pod względem średniej noty za skok:

1. Kristoffer Eriksen Sundal - 71,5

2. Philipp Raimund - 71,1

3. Felix Hoffmann - 69,8

4. Kacper Tomasiak - 69,5

5. Marius Lindvik - 68,8

...

18. Paweł Wąsek - 63,4

...

30. Kamil Stoch - 59,2

Zobacz również:

Na zdjęciu trener reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher oraz norweski skoczek Marius Lindvik
Skoki Narciarskie

Afera na skoczni. Ogłosili to na igrzyskach. Oskarżenia wobec Niemców

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Skoczek narciarski w locie tuż obok wybuchu ognia, z widocznym kombinezonem sportowym i nartami na tle ciemnych drzew.
Kacper TomasiakJakub Porzycki/ANADOLU AFP
Sportowiec w złotym kasku i goglach, ubrany w strój z logo olimpijskim. Obok widoczny w locie na skoczni narciarskiej z charakterystycznym znakiem olimpijskim na śniegu.
Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu Kacper Tomasiak oraz Felix Hoffmann sfotografowany w locieJAVIER SORIANO / AFPAFP
Skoczek narciarski ląduje na ośnieżonym zeskoku, unosząc ręce dla utrzymania równowagi, w tle widoczne ślady na śniegu oraz fragmenty zielonych gałązek ozdabiających zeskok.
Kacper TomasiakRONI REKOMAA/LehtikuvaAFP
Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja