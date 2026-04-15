19-letnia Polka przeszła przez prawdziwy koszmar. Teraz mówi o macierzyństwie

Pola Bełtowska ma 19 lat. Na tegoroczne igrzyska olimpijskie jechała z ogromnym entuzjazmem. Nie sądziła, że na włoskiej ziemi spotka ją koszmar.

- Pierwsze dni w wiosce olimpijskiej i na igrzyskach to było dla mnie coś fascynującego. Cieszyłam się, że tam jestem. Niestety moje skoki szybko zmyły z mojej twarzy uśmiech. To nie było to, czego od siebie oczekiwałam - mówiła w rozmowie z Interią.

Pola Bełtowska nie rezygnuje ze skakania. Ale ma też poważne plany pozasportowe. Już dzisiaj mówi o macierzyństwie

Na skoczni normalnej Bełtowska zajęła ostatnie miejsce w stawce. W konkursie drużynowym i na obiekcie dużym też daleka była od optymalnej dyspozycji. Szybko się okazało, że internauci nie zamierzają okazywać wyrozumiałości.

- Nie czytam komentarzy w mediach społecznościowych, ale dostaję takie prywatne wiadomości, że to jest kosmos. To jest taki hejt, jakiego się nie spodziewałam. Nie sądziłam, że ludzie mogą żywić do mnie taką nienawiść. Nie robię tego specjalnie, a jestem "jechana" z góry na dół - dzieliła się negatywnymi emocjami z Interią.

Jeszcze w trakcie imprezy w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo nasza zawodniczka otrzymała ogromne wsparcie od reszty zespołu, sztabu trenerskiego, działaczy oraz tej części kibiców, która rozumie, na czym polega sportowa rywalizacja. Nastolatka zapowiedziała, że ze skoków nie zrezygnuje. To wciąż coś, co przynosi jej frajdę i samorealizację.

Dzisiaj znów urzeka promiennym uśmiechem. Uraczyła nim widzów klipu "Szybkie strzały" wyemitowanego przez Sportowe Fakty. Odpowiedziała w programie na kilka sytuacyjnych pytań.

Większość obserwujących 19-latka zaskoczyła zapewne, gdy poproszono ją o dokończenie zdania: "Za 10 lat Pola Bełtowska będzie...?"

- ...może mamą - odpowiedziała rozpromieniona.

Zaraz potem dodała jednak, że na kolejnych igrzyskach olimpijskich będzie "super zawodniczką". A największą sportową inspirację czerpie od Igi Swiątek. Widać zatem, że opiera się na najlepszych wzorcach i wygląda na to, że w poważnym sporcie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Pola Bełtowska Action Press/Shutterstock East News

Pola Bełtowska Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Pola Bełtowska (z lewej) usłyszała wiele słów wsparcia od Anny Twardosz AFP/Newspix

Pola Bełtowska Marcin Bulanda Newspix.pl

