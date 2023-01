19-letni polski skoczek oczarował fanki. "Nie starałem się szukać atencji"

Turniej Czterech Skoczni przysporzył mu fanek

Habdas jest zawodnikiem kadry B, ale ostatnio więcej czasu spędza z kadrą A. Zapytany o to, czy realizuje zatem program Thomasa Thurnbichlera, czy Macieja Maciusiaka, odparł: - To jest mix. Trening motoryczny robię wedle tego, co kadra B. Do tego dochodzą jednak jednostki treningowe z kadry A w innym formacie. Czuję się z tym jednak dobrze, choć nie ukrywam, że chciałbym na dłużej zadomowić się w kadrze A. Wiele jednak muszę jeszcze poprawić w swoich skokach.