19-letni Polak wystąpi w Planicy. Tak zareagował na decyzję Thurnbichlera

Skoki narciarskie. Jan Habdas zabrał głos przed debiutem w lotach

Trzeba pamiętać, że z Letalnicą w Planicy nie ma żartów. To skocznia, która robi wielkie wrażenie także na bardzo doświadczonych zawodnikach . Wszyscy podkreślają zawsze, że przed tym obiektem czują wyjątkowy respekt. To jest spowodowane tym, że leci się tam bardzo wysoko.

Ostatni polski nastolatek wystąpił w lotach 10 lat temu

Ostatnim polskim nastolatkiem, który debiutował w lotach, był w lutym 2013 roku Krzysztof Biegun . Miał on wówczas 18 lat. Mało tego. Dla skoczka z Gilowic to był w ogóle debiut w Pucharze Świata w skokach narciarskich . Biegun zajął wówczas 30. miejsce, a potem razem z kolegami był szósty w konkursie drużynowym. Dziewięć miesięcy później urodził się sukces. Zawodnik ten wygrał w Klingenthal zawody Pucharu Świata, zostając liderem cyklu. Dziś Biegun ma 28 lat i od kilku lat jest już trenerem. Współpracuje ściśle z kadrą Thomasa Thurnbichlera , bo jest trenerem bazowym w Beskidach. Kiedyś prowadził Habdasa.

Wyjątkowy sezon dla Jana Habdasa

19-letni skoczek z Zarzecza w ostatnim konkursie PŚ w Lahti zajął 11. miejsce. To jego najlepszy wynik w karierze. Ma on jednak świadomość, że osiągnął go w loteryjnych warunkach, w których akurat to on wyciągnął szczęśliwy los, dlatego zaraz po zawodach przyznał w rozmowie z Eurosportem, że ten wynik na pewno nie oddaje jego poziomu sportowego.