19-latek nie krył emocji po debiucie. Wyznał bez ogródek: "Do zapomnienia"

Kamil Waszek należy do grona zawodników, którzy coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w polskich skokach narciarskich. Poprzedni sezon był dla 19-latka przełomowy - wywalczył prawo startu w zawodach Pucharu Świata, a jego rozwój zaowocował powołaniem do kadry B na sezon 2026/27.

Latem potwierdził dobrą formę podczas Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku. Konkurs zakończył na trzecim miejscu, ustępując jedynie Kacprowi Tomasiakowi i Pawłowi Wąskowi. W pierwszej serii oddał również najdłuższy skok zawodów - 106,5 metra.

Nieudany debiut młodego Polaka. Wprost podsumował swój skok

W sobotę, podczas inauguracji Letniego Grand Prix w Wiśle, stanął przed kolejnym ważnym wyzwaniem. Wraz z Łukaszem Łukaszczykiem po raz pierwszy wystąpił w zawodach Letniego Grand Prix.

Jeszcze przed konkursem Waszek pokazał się z bardzo dobrej strony. W jednej z serii treningowych uzyskał 126 metrów, co dało mu 15. miejsce. Jak przyznał po zawodach, nawet w tej próbie widział elementy do poprawy.

- W konkursie poprawiałem błąd z treningu. Miałem poprawić ręce i to zrobiłem, ale za to próg nie uciekł - wyznał 19-latek.

Podczas konkursu nie udało mu się jednak powtórzyć dobrego skoku z treningu. Jego próba była mocno spóźniona, a po zawodach nie ukrywał rozczarowania.

Co czuję? Irytację, że tak powiem. Zepsułem strasznie ten skok. Był tak spóźniony, że jeszcze nigdy nie urwało mnie z progu tak jak dziś. Co mogło być przyczyną? Chyba stres. Chyba trzeba się do takich rzeczy przyzwyczajać. Szczerze mówiąc, chcę ten skok jak najszybciej zapomnieć. Nie będę go nawet analizował. To jest skok do zapomnienia

Dla Waszka był to pierwszy występ przed tak liczną polską publicznością. Sam przyznał, że atmosfera zawodów zrobiła na nim duże wrażenie.

- Szczerze mówiąc, robi to wrażenie. Patrzę z góry, widzę kibiców, słyszę doping. Człowiek chciałby dobrze skoczyć, ale później wyszło, jak wyszło - dodał.

Już po pierwszym treningu młody skoczek został rozpoznany przez kibiców, którzy prosili go o wspólne zdjęcia i autografy. Sam nie odczuwa jednak, by jego popularność znacząco wzrosła. - Nie no, chyba jest normalnie - skomentował krótko.

Choć sam Waszek nie spodziewał się, że otrzyma kolejną szansę, trenerzy postanowili wystawić go również w niedzielnym konkursie. Maciej Maciusiak miał do dyspozycji sześciu zawodników - pięciu wyłoniono na podstawie sobotnich wyników, natomiast ostatnie miejsce przypadło właśnie Waszkowi.

Po konkursie szkoleniowiec wyjaśnił, że decydujące znaczenie miała postawa 19-latka podczas treningów. To właśnie spośród wszystkich reprezentantów Polski prezentował się w nich najlepiej, dlatego otrzymał "dziką kartę" na niedzielne zawody.

Z Wisły - Natalia Kapustka, Interia Sport.

Kamil Waszek podczas LGP w Wiśle Marcin Bulanda Newspix.pl





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