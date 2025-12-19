W ten weekend karuzela Pucharu Świata zawitała do szwajcarskiego Engelbergu. Od wielu lat jest to stały punkt terminarza, stanowiący swoiste przetarcie przed zbliżającym się wielkimi krokami Turniejem Czterech Skoczni. Szwajcaria kilkukrotnie w historii okazywała się szczęśliwa dla polskich skoczków. Kibice naszej kadry po cichu liczą na to, że sytuacja w kadrze Macieja Maciusiaka ulegnie znaczącej poprawie.

Po pierwszych konkursach pozytywnie można mówić jedynie o Kacpru Tomasiaku. 18-latek w bardzo dobrym stylu zadebiutował w Pucharze Świata, a już w konkursie w Wiśle zanotował piątą lokatę. Był to jego najlepszy występ we wciąż krótkiej karierze sportowej. Tomasiakowi co prawda zdarzają się wpadki, jak słabsze skoki w kwalifikacjach czy w konkursie.

Tomasiak ostatni konkurs Pucharu Świata w Klingenthal zakończył pechowo, bo dopiero na 32. lokacie. W Engelbergu 18-latek jednak udowodnił, że był to jedynie wypadek przy pracy i w tym momencie to właśnie najmniej doświadczony z zawodników jest liderem naszej kadry.

Świetne skoki Kacpra Tomasiaka w Engelbergu. Był zdecydowanie najlepszym z Polaków

Tomasiak w obu seriach treningowych był zdecydowanie najlepszym z Polaków. Pierwszy ze skoków na odległość 127 metrów dał mu siódmą lokatę. Kilkadziesiąt minut później 18-latek skoczył znacznie dalej, lecz w drugim rozdaniu lot na odległość 132,5 metra przerodziło się w 13. lokatę.

Znakomitą postawę Tomasiak powtórzył również w najważniejszym skoku piątkowej rywalizacji. 18-latek zaś przebił wszystkich kolegów z kadry i zaprezentował się zdecydowanie najlepiej. Tomasiak po tym jak wylądował na odległości 130,5 metra objął prowadzenie. Polak co prawda szybko spadł ze szczytu, lecz finalnie zakończył kwalifikację na świetnej dziesiątej lokacie.

Najlepszy z polskich skoczków tuż po kwalifikacjach nie krył zadowolenia w rozmowie z Kacprem Merkiem na antenie "Eurosportu". Dziennikarz od razu zwrócił uwagę na znaczną poprawę po "słabszym" weekendzie w Klingenthal. Polak nie ukrywał, że chwila relaksu wydatnie mu pomogła.

- Możliwe, że tak, choć na pewno było jeszcze parę innych drobnych czynników. Myślę jednak, że wszystko wróciło już do normy. Złapałem fajne czucie i te skoki są po prostu dobre - stwierdził Tomasiak.

Piątkowe zmagania na skoczni w Engelbergu toczyły się w wymagających warunkach atmosferyczny. Mocny wiatr w plecy powodował, że skoczkowie otrzymywali już na starcie rekompensatę wynoszącą czasami nawet 30 punktów. Tomasiak przyznał, że były to dla niego specyficzne warunki.

- Nieprzyzwyczajeni jesteśmy w ostatnim czasie do tak mocnego wiatru w plecy, szczególnie zaraz za progiem. Potrzebny był taki jeden skok, żeby się przyzwyczaić do tego. Wszyscy tak mają, nie jest tak, że ktoś na tym traci więc jest tutaj w miarę sprawiedliwie. Jest kwestia takiego innego czucia po wyjściu z progu, szczególnie w pierwszym skoku. Ale później już do tego organizm sam się przyzwyczaja - ocenił 18-letni skoczek.

Na zakończenie rozmowy Tomasiak został zapytany przez dziennikarza o oczekiwania dotyczące jego postawy oraz odnoszących rezultatów. 18-latek odpowiedział w sposób ostrożny, wskazując swój cel. - Nie myślę nad jakimiś szczególnie wynikowymi oczekiwaniami, a żeby te skoki po prostu utrwalać żeby były na jak najwyższym poziomie i jak najbardziej powtarzalne - zakończył Tomasiak.

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

Kacper Tomasiak Marcin Golba AFP

Kacper Tomasiak RONI REKOMAA/Lehtikuva AFP