18-letni polski skoczek nie schodzi z podium. Eksplozja formy. Kiedyś był Małyszem

W skrócie Kacper Tomasiak, młody polski skoczek narciarski, szybko zdobywa międzynarodowe sukcesy, mimo niedawnego poważnego wypadku.

Jego rodzice dbali o to, by unikał medialnego szumu i mógł spokojnie się rozwijać – teraz Tomasiak stoi u progu debiutu w Pucharze Świata.

Oprócz rewelacyjnych wyników sportowych, świetnie radzi sobie również w szkole i rozpoczyna studia na Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie.

Kacper Tomasiak miał bombowe wejście do świata skoków narciarskich. Przed nieco ponad dwoma laty 16-letni wówczas zawodnik LKS Klimczok Bystra w jednym z pierwszych startów na międzynarodowej arenie sięgnął po medal mistrzostw świata juniorów.

Tomasiak od kilku lat błyszczał w zawodach Orlen Cup (wcześniej Lotos Cup). Potrafił wygrywać z rówieśnikami, skacząc kilka belek niżej od nich. Jego rodzice dbali jednak o to, by wokół ich syna nie był zbyt wiele medialnego szumu. I dlatego o skoczku zrobiło się nieco głośniej dopiero przy okazji MŚJ w Whistler.

Z racji młodego wieku, Tomasiak dopiero w 2022 roku mógł zadebiutować na międzynarodowej arenie. I uczynił to z przytupem. Zajął czwarte miejsce w konkursie indywidualnym w mistrzostwach świata juniorów w Whistler. Został pierwszym 16-latkiem od Gregora Schlierenzauera, a zatem od 2006 roku, który znalazł się w najlepszej czwórce w MŚJ.

Chwilę później Tomasiak, wraz z kolegami, wywalczył srebrny medal w konkursie drużynowym MŚJ.

Już w debiucie w Pucharze Kontynentalnym w Renie wywalczył pierwsze punkty, co dało mu przepustkę do startów w Pucharze Świata. Kilka tygodni później zanotował pierwszą wygraną na arenie międzynarodowej. Zwyciężył w FIS Cup na Wielkiej Krokwi im. Stanisław Marusarza w Zakopanem.

Fachowcy w Polsce, zanim jeszcze pojawił się na międzynarodowej arenie, wróżyli mu wielką przyszłość. Wskazywali też, że ma cechę wielkich mistrzów - potrafi znakomicie adaptować się do warunków. Nie przeszkadzają mu zatem zmiany skoczni, czy przepisów. On siada na belkę i z dużą pewnością siebie robi to, co do niego należy.

- To zawodnik, który jest pewny tego, co robi. Sam zresztą, machając mu flagą, wiem dobrze, że to będzie dobry skok - przyznał w rozmowie z Interia Sport Wojciech Topór, trener kadry B, w której jest obecnie Tomasiak.

Słabszy sezon mu nie przeszkodził. Rósł z każdym miesiącem, a teraz jego forma eksplodowała

Po bardzo udanym wejściu w świat skoków Tomasiak zaliczył jednak słabszy sezon. Nastoletni skoczek nie ukrywał, że pogubił się technicznie i rozwiązanie znalazł dopiero pod koniec sezonu. Do kolejnej zimy mógł się zatem przygotowywać ze spokojną głową. I to był najlepszy jego dotychczasowy sezon.

W mistrzostwach świata juniorów w Lake Placid ponownie znalazł się w ścisłej czołówce. W Pucharze Kontynentalnym zdobył prawie cztery razy więcej punktów niż w czasie dwóch poprzednich zim. Zbliżył się też wynikowo mocno do "10". W zawodach FIS Cup dwukrotnie stawał na podium. W nagrodę - wobec wycofania norweskich skoczków - wystąpił w komercyjnych zawodach Red Bull Skoki w Punkt w Zakopanem. Tam mógł "zabawić się" z największymi gwiazdami świata skoków. Zarobił też największe pieniądze w swojej karierze.

Przyszło lato i Tomasiak nie schodzi z podium. Wygrał zawody FIS Cup w Szczyrku. Był tam też drugi. W Pucharze Kontynentalnym wygrał w Stams i Hinterzarten. W tym ostatnim niemieckim mieście był też drugi. Drugi skończył też w Stams, ale po konkursie został zdyskwalifikowany za nieprawidłową przepuszczalność kombinezonu. Jakby tego było mało wygraną w Hinterzarten przypieczętował rekordem skoczni.

Fatalny wypadek na Wielkiej Krokwi

A to wszystko kilka tygodni po fatalnym upadku na Wielkiej Krokwi, przez który nie wystąpił w sierpniowych mistrzostwach Polski.

Kacprowi na jednym z treningów na Wielkiej Krokwi ściągnęło nartę i dość mocno uderzył o zeskok. Przez to miał trochę przerwy, ale - jak widać - wszystko jest teraz w porządku. Miał rozcięty podbródek i pojechał do szpitala, by go zszyć. Wydawało się, że to jest najpoważniejszy uraz, ale potem okazało się, że dość mocno stłukł kolano. To właśnie było głównym powodem dłuższej przerwy w treningach. Oczywiście wykonaliśmy dokładne badania i obyło się bez naderwań, czy zerwań ścięgien. Był wyłączony z treningu do momentu, kiedy zszedł obrzęk z kolana

- I nie było wcale tak, że od razu po powrocie na skocznię zaczął skakać na sam dół. Potrzebował kilku dobrych treningów, by wróciło czucie na skoczni. Kiedy ono wracało, to od razu zaczęła też rosnąć jego forma - dodał.

Po powrocie na skocznię zaczął mocno pracować nad pozycją w locie.

- Przede wszystkim nad tym elementem zaraz po wyjściu z progu. Na tym dużo traciłem w ubiegłym sezonie i na początku lata. Teraz to wygląda już bardzo dobrze. Są jeszcze rezerwy, ale już teraz jestem na wysokim poziomie. Nie ukrywam, że nie spodziewałem się zwycięstw w Pucharze Kontynentalnym, choć czuję, że skaczę naprawdę bardzo dobrze. W trakcie zawodów upewniłem się tylko, że z moją dyspozycją jest nieźle. A nowością na pewno jest rekord normalnej skoczni - mówił Tomasiak w rozmowie z Interia Sport.

Po tym upadku na Wielkiej Krokwi konsultował się z psychologiem, ale sam też pracował nad tym, by jak najszybciej przejść nad tym do porządku dziennego.

- Wydaje mi się, że głowa przepracowała to, co tam się stało, choć jeszcze nie miałem okazji skakać na tym obiekcie po wypadku. Myślę, że jednak powinno być w porządku. Współpracowałem z psychologiem, ale wydaje mi się też, że dobrze sam radzę sobie z kwestiami mentalnymi. To jest zatem dobry prognostyk na przyszłość - przyznał.

Powalczy o pierwszy seniorski sukces, igrzyska na horyzoncie

Niebawem Tomasiak powalczy w Klingenthal o końcowy triumf w Letnim Pucharze Kontynentalnym. Gdyby nie dyskwalifikacja w Stams już miałby niemal pewne zwycięstwo. A tak na dwa konkursy przed zakończeniem rywalizacji ma 45 punktów przewagi nad kolejnym zawodnikiem.

Nie ma co ukrywać, że w tej sytuacji można poważnie myśleć o tym, czy nie dać szansy 18-latkowi w Letnim Grand Prix w Klingenthal albo w zawodach Pucharu Świata zimą. On sam nie ukrywa, że chciałby dostać szanse.

Miejmy nadzieję, że utrzymam taką formę. Jeśli tak się stanie, to na pewno dostanę szansę w Pucharze Świata. Do tej pory kompletnie nie myślałem o ewentualnym starcie w igrzyskach olimpijskich, ale teraz okazuje się, że wcale nie jest to takie niemożliwe. Wiele będzie zależało od tego, jak będę skakał w grudniu i styczniu. Przed sezonem nie miałem jednak tego startu w planach. Za to celem dla mnie było wywalczenie medalu mistrzostw świata juniorów indywidualnie, bo to dałoby dodatkowe miejsce dla kraju w Pucharze Świata, a dzięki temu łatwiej byłoby mi się dostać do kadry w przyszłości

- Twardo stąpamy po ziemi i trenujemy z dnia na dzień. Oczywiście mamy wszystko zaplanowane naprzód, ale nie staramy się wybiegać w przyszłość. Nie wiem zatem, czy Kacper zacznie regularnie skakać zimą w Pucharze Świata. Na pewno ma na to duże szanse - przyznał Topór.

On Tomasiaka prowadzi w kadrze dopiero od wiosny. Wcześniej miał z nim kontakt od czasu do czasu, kiedy ten wyjeżdżał na zawody Pucharu Kontynentalnego.

- Dla mnie to dopiero pół roku pracy z Kacprem tak na sto procent. W ubiegłym sezonie jeździł też jednak ze mną na zawody Pucharu Kontynentalnego. Znamy się zatem nieco dłużej. Fajnie, że Robert Mateja, który jest w sztabie, może kontynuować pracę, jaką wykonywali w SMS w Szczyrku - mówił trener kadry B.

Poproszony o to, by powiedział, jakim zawodnikiem jest Tomasiak, odparł: - To jest bardzo spokojny i ułożony zawodnik. To naprawdę bardzo mądry chłopak. Doskonale wie, co robi. Jest konsekwentny w swoim działaniu. Bardzo szybko przyswaja uwagi od trenerów. Nie ma wielkiego problemu z szybkim wdrażaniem wskazówek w czasie treningów. Reaguje niemal natychmiast. To bardzo dobra cecha. Kacper jest bardzo wszechstronnym skoczkiem. Radzi sobie dobrze właściwie w każdym elemencie. Do tego jest mocny fizycznie i dobrze poukładany technicznie. Można go tylko chwalić.

Świetnie zdał maturę, w szkole był prymusem. Teraz czas na nowy rozdział w życiu

18-latek radzi sobie znakomicie nie tylko na skoczni, ale też poza nią. W szkole nigdy nie miał większych problemów. Mało tego, uznawany był za prymusa. Zresztą maturę zdał bardzo dobrze, bo z większości przedmiotów miał ponad 90 procent.

Bardzo szybko wszystko zapamiętuję i nie potrzebuję się aż tak dużo uczyć. Dzięki temu łatwiej było mi połączyć szkołę ze sportem. Nie miałem zatem problemów

Niebawem Tomasiak zacznie nowy rozdział w swoim życiu. Został bowiem studentem krakowskiej Akademii Kultury Fizycznej. Tam studiowali też jego rodzice i poniekąd też wybór tej uczelni.

- Cieszę się na nowy rozdział w życiu, ale też jest dużo niepewności, bo idę trochę w nieznane - mówił.

Był Adamem Małyszem. Rodzice chronili go przed mediami

Tomasiak sam dobrze nie pamięta, jak to było z jego początkami w skokach. Nawet nie pamięta swojego pierwszego skoku, a miał wtedy sześć lat. Zresztą tego momentu dobrze nie pamięta też jego ojciec.

- Miałem chyba jakiś trening na skoczni z uczniami ze szkoły i przyjechała na niego żona Kinga z Kacprem. Popatrzył i mu się spodobało. I tak się zaczęło - mówił Wojciech Tomasiak z dozą niepewności w rozmowie z Interia Sport.

Jeszcze jako małe dziecko oglądał Adama Małysza i nawet nim był. Z kolei młodszy Konrad był Simonem Ammannem. I obaj w domu rywalizowali. Oj, mieliśmy z nimi ciekawie

Pierwszym jego trenerem był Jarosław Konior, ale w największy wpływ na jego karierę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku mieli Sławomir Hankus i Robert Mateja. W tej samej szkole pracuje jego ojciec - Wojciech, ale on nie chciał prowadzić syna.

- Starałem się unikać takiej sytuacji, by prowadzić syna. Byłem szczęśliwy, kiedy nadarzyła się możliwość, by poszedł do Sławka Hankusa. Nie udało mi się to z młodszym Konradem, który był u mnie przez rok - opowiadał ojciec Tomasiaka.

Młodemu skoczkowi pomogło bardzo to, że rodzice - choć przecież w zawodach Lotos Cup (obecnie Orlen Cup) nie dawał szans nawet starszym kolegom i mogło się zrobić wokół niego głośno - dbali o to, by nie było wokół Kacpra rozgłosu medialnego.

- Staraliśmy się z żoną chronić syna, by nie spotkało go to, co wielu przed nim. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że chłopak ma talent, który zresztą został dostrzeżony przez Polski Związek Narciarski. Dość szybko Kacper został zaopiekowany przez PZN. Nie mógł jeszcze startować na arenie międzynarodowej, ale trenerzy Zbigniew Klimowski i Daniel Kwiatkowski już objęli go wsparciem kadrowym. Kacper też jest spokojnym chłopakiem, więc łatwiej było go też trzymać na boku - mówił Wojciech Tomasiak, który w przeszłości był biegaczem narciarskim, podobnie zresztą jak jego rodzeństwo i rodzice, którzy pochodzili z Rytra.

Sam Kacper doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie warto zbyt wcześnie wychylać się w stronę mediów. Dlatego proszony o możliwość kontaktu poza zawodami, odsyłał do rodziców. To miał wpojone przez nich.

Emocje tłumi w sobie, nie widać ich na twarzy 18-latka

Tomasiak to skoczek, który wygląda tak, jakby nie miał układu nerwowego. U niego rzadko widać emocje na twarzy.

Kacper ma rzeczywiście specyficzny charakter. Oczywiście każda emocja może potem w nim eksplodować, jeśli jest tłumiona. Kacper na pewno bardzo przeżywa wszystko, ale po prostu nie okazuje tego po sobie. Kiedy pytam go, jak było na treningu i otrzymuję zdawkowe: dobrze, to wiem, że było bardzo dobrze. Czasami ciężko jest wyciągnąć coś od niego. To taki typ człowieka, który lubi analizować pewne rzeczy i dąży do tego, co sobie zaplanuje

Pan Wojciech podkreśla, że syn miał do tej pory wielkie szczęście do osób, jakie spotykał na swojej drodze i to też bardzo mu pomogło w rozwoju.

