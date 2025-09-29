18-letni Polak pobił dwa rekordy skoczni, a to nie koniec. Ogromna szansa

W ostatnich dniach Kacper Tomasiak wyrósł na jednego z bohaterów polskich skoków narciarskich. Już od jakiegoś czasu trwa bowiem zagorzała dyskusja na temat przyszłości naszej reprezentacji. Coraz bliżej bowiem do końca startów "złotej generacji" polskich skoczków, o czym dobitnie świadczy decyzja Kamila Stocha o zakończeniu kariery po zbliżającym się sezonie olimpijskim.

Na dodatek, od dłuższego czasu kibice z kraju nad Wisłą nie mieli przed oczami zawodnika, który mógłby w niedalekiej przyszłości wejść w narty naszego mistrza olimpijskiego oraz innych wybitnych przedstawicieli dyscypliny. Talent tego pokroju ujawnił się jednak podczas tegorocznej edycji Letniego Pucharu Kontynentalnego.

Kacper Tomasiak błyszczy podczas LPK. Ma ogromną szansę wygrać cały cykl

Już podczas zawodów w Stams 18-letni Tomasiak udowodnił, że z jego umiejętnościami trzeba się liczyć. W inaugurującym imprezę konkursie został on niestety zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon, lecz niespełna dzień później udało mu się stanąć na najwyższym stopniu podium.

Później przyszedł czas na zmagania w niemieckim Hinterzarten. Tam od samego początku polski skoczek zaznaczył swoją obecność, zdobywając 2. miejsce w pierwszym dniu konkursowym. Wówczas do triumfującego Tomofumi Naito Polakowi zabrakło raptem... 0,3 punktu.

Wątpliwości nie było natomiast dzień później. Niemiecki obiekt nie był gotowy na to, co planował zrobić niesiony pomyślnymi wiatrami Tomasiaka. W pierwszej serii niedzielnego konkursu wylądował on bowiem daleko poza rozmiarem skoczni. Po wykonaniu pomiaru, który wskazał 114,5 metra, wszystko było już jasne - Kacper Tomasiaka pobił rekord skoczni, który 25 lat temu ustanowił legendarny już Noriaki Kasai. W drugiej serii utrzymał wypracowaną przewagę, stając się triumfatorem drugiego dnia niemieckiej rywalizacji.

Wyczyny 18-latka przekładają się obecnie na 1. miejsce w klasyfikacji generalnej LPK. Do końca cyklu pozostały już tylko zmagania w Klingenthal, które odbędą się 18 oraz 19 października. Co więcej, ma on aż 45 punktów przewagi nad wiceliderem, którym jest obecnie Jonas Schuster.

Przed nastoletnim Polakiem otwiera się niemalże autostrada do zdobycia tytułu tegorocznych zmagań LPK, po który w poprzednich latach sięgali między innymi:Kamil Stoch (2010), Aleksander Zniszczoł (2011) czy Klemens Murańka (2017, 2019). Sukces ten mógłby przyczynić się także reprezentacji Polski, która za kilka miesięcy rozpocznie zmagania w ramach kolejnego sezonu Pucharu Świata. Jak podaje Adam Bucholz, Tomasiak może bowiem wywalczyć dla "Biało-czerwonych" dodatkowe miejsce startowe w pierwszych 12 konkursach indywidualnych PŚ. Sądząc po jego dokonaniach, istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że Maciej Maciusiak mógłby przeznaczyć je właśnie dla młodego Tomasiaka.

