17-letni skoczek sprzeciwił się Putinowi. Niebywałe, co zrobił jego ojciec

Wielka odwaga 17-letniego skoczka. Denis Buszujew sprzeciwił się Putinowi

Jego manifest, jak sam przyznaje, trwał około 20 minut. Wtedy w jego okolicy pojawili się policjanci, którzy momentalnie zabrali go na komisariat. Tam został mu odebrany telefon, a po jego dokładnym przeszukaniu funkcjonariusze mieli stwierdzić, że "zapisał się on do organizacji ekstremistycznej". Cały czas zarzucali mu także działalność na zlecenie kogoś z zewnątrz.