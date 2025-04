17 lat i koniec. Skoczek ogłosił niespodziewanie zakończenie kariery

Marcel Strzinar przez ostatnie lata reprezentował Słowenię na arenie międzynarodowej jako 23-letni skoczek narciarski nie osiągnął jednak większych sukcesów ani w cyklu FIS Cup , ani w Pucharze Kontynentalnym . Z dobrej strony zaprezentował się natomiast na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem , które odbyły się w 2022 roku. Wówczas w konkursie indywidualnym zajął on ósme miejsce, w konkursie drużynowym był czwarty, a rywalizację drużyn mieszanych zakończył na drugiej lokacie i wrócił do domu jako srebrny medalista juniorskiego czempionatu.

Marcel Strzinar kończy karierę. "Dziękuję, skoki narciarskie"

"Po 17 latach, które przeleciały jak wiatr, naładowane adrenaliną w moim sercu za każdym razem, gdy jestem w powietrzu, nadszedł czas, aby się pożegnać. Aby zrobić to po raz ostatni. Aby zrobić to stylowo, tak jak potrafię. I zrobić to tam, gdzie kocham to najbardziej, w Planicy. (...) Od czego mam zacząć? Mógłbym podziękować każdemu z osobna, kto był ze mną na tych ścieżkach, ale wiecie, kim jesteście, więc dziękuję. Nie płaczcie, zobaczę was później. Dziękuję, skoki narciarskie. Daliście mi wszystko i więcej. Uczyniliście mnie tym, kim jestem dzisiaj. Marcelo out" - napisał Słoweniec na swoim profilu na Instagramie.