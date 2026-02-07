16-latek znokautował rywali, rekord świata w tle. Później nie miał gdzie spać

Toni Nieminen swój debiut w Pucharze Świata zaliczył w sezonie 1990/1991 podczas zawodów w Lahti. Pierwszy występ w elicie zakończył dopiero na 48. miejscu, co nie dało mu punktów ani miejsca w klasyfikacji generalnej. Rehabilitacja za nieudany debiut przyszła jednak bardzo szybko.

Już w kolejnym sezonie Fin sięgnął po Kryształową Kulę. Pierwsze punkty Pucharu Świata, a zarazem pierwsze zwycięstwo, zdobył 1 grudnia 1991 roku - zaledwie dziewięć miesięcy po debiucie. W całym sezonie aż 11 razy stawał na podium, z czego osiem razy na jego najwyższym stopniu.

Po drodze Tomi Nieminen błyszczał także podczas Turnieju Czterech Skoczni. Niewiele zabrakło, aby zapisał się w historii jako zwycięzca wszystkich czterech konkursów. Triumfował w Oberstdorfie, Innsbrucku i Bischofshofen, a zawody w Garmisch-Partenkirchen zakończył na 2. miejscu, przegrywając z Andreasem Felderem zaledwie o 0,5 punktu. W klasyfikacji generalnej turnieju przewaga Fina nad drugim w stawce, Martinem Hollwarthem, wyniosła 69,2 punktu.

"Złote dziecko" skoków narciarskich. 16-latek został mistrzem olimpijskim

Igrzyska olimpijskie w 1992 roku odbyły się we francuskiej miejscowości Albertville. Jako pierwszy rozegrano konkurs na skoczni normalnej. Złoty medal zdobył Ernst Vettori, tuż za nim uplasował się Martin Hollwarth, a na trzecim miejscu rywalizację zakończył Toni Nieminen, zdobywając brązowy krążek.

Kolejnym punktem rywalizacji były zawody drużynowe. Tytuł mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich w tej konkurencji wywalczyła reprezentacja Finlandii w składzie: Ari-Pekka Nikkola, Mika Laitinen, Risto Laakkonen i Toni Nieminen. Największy wkład w końcowy sukces miał 16-letni Nieminen, który po skokach na 123 i 122 metry uzyskał najwyższą notę w całym konkursie. Podium uzupełnili Austriacy oraz drużyna Czechosłowacji.

Znakomicie Nieminen zaprezentował się także podczas indywidualnej rywalizacji na dużym obiekcie. W konkursie powtórzył odległości z zawodów drużynowych, które były tego dnia najdłuższymi próbami. Fin zapisał się na kartach historii jako najmłodszy mistrz olimpijski w historii zimowych igrzysk - w momencie zwycięstwa miał zaledwie 16 lat, 8 miesięcy i 16 dni. Drugiego w stawce Martina Hollwartha pokonał o 12,2 punktu, a podium uzupełnił Heinz Kuttin.

Miesiąc po swoim historycznym sukcesie Toni wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Vuokatti, skąd przywiózł dwa złote medale - zarówno z rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej. Sezon zakończył zdobyciem Kryształowej Kuli, stając się tym samym najmłodszym zawodnikiem w historii, który zgarnął to prestiżowe trofeum.

Wielki talent jednego sezonu. Szybki upadek ze szczytu

Choć Finowie z pewnością liczyli, że sukcesy 16-letniego Nieminena będą dopiero początkiem jego kariery, rzeczywistość okazała się inna. W kolejnych sezonach nie osiągał już znaczących wyników, a jedyny przebłysk formy zanotował w sezonie 1993/1994. Podczas zawodów w Kuopio odniósł swoje ostatnie zwycięstwo w karierze.

Mimo wyraźnego spadku formy, Nieminen zapisał się jeszcze na kartach historii skoków narciarskich. Podczas Mistrzostw Świata w Lotach w Planicy w 1994 roku jako pierwszy skoczek w historii pokonał granicę 200 metrów. Skok na 203 metry uczynił go nowym rekordzistą świata.

Ten historyczny wyczyn nie wystarczył jednak, by zapewnić mu miejsce w kadrze na igrzyska olimpijskie w Lillehammer. W marcu 1995 roku Nieminen wystartował w mistrzostwach świata w kanadyjskim Thunder Bay, gdzie konkurs na dużej skoczni zakończył na 36. miejscu. Kolejne sezony były dla Fina jeszcze trudniejsze - coraz częściej pozostawał poza kadrą narodową i nie otrzymywał powołań na najważniejsze imprezy.

Ostatnim dużym startem w jego karierze były igrzyska olimpijskie w Salt Lake City, gdzie rywalizację na skoczni normalnej zakończył na 16. miejscu. Karierę zakończył w 2004 roku, po zajęciu 5. miejsca na mistrzostwach Finlandii. Od skoków nie potrafił jednak całkowicie się odciąć i po 12 latach przerwy próbował wrócić do rywalizacji, jednak trwało to zaledwie 8 miesięcy.

Głośno o jego życiu prywatnym. Musiał wystawić medale na aukcję

Tomi Nieminen, mając zaledwie 16 lat, w jednym sezonie osiągnął w skokach narciarskich wszystko, co było możliwe - został mistrzem olimpijskim, mistrzem świata juniorów oraz zdobywcą Kryształowej Kuli. Dla młodego Fina był to prawdziwy sezon marzeń. Sukces szybko przyniósł jednak ogromną presję, rozgłos i duże pieniądze, z którymi nie do końca potrafił sobie poradzić.

Po zakończeniu kariery próbował swoich sił jako trener w fińskiej kadrze juniorskiej, pracował także jako komentator sportowy w jednej z fińskich stacji telewizyjnych. Miał również epizod polityczny - startował w wyborach do fińskiego parlamentu, jednak zdobył zaledwie 65 głosów. W opinii publicznej przypominał o sobie później głównie za sprawą doniesień medialnych, dotyczących już nie sportu, lecz jego życia prywatnego.

Nieminen coraz częściej zaglądał do barów, a jego sytuacja finansowa systematycznie się pogarszała. W 2017 roku zdecydował się nawet wystawić na aukcję swoje medale - złote sprzedano za 6650 euro, a brązowy za 4500 euro. Ostatecznie jednak kupujący zwrócił mu trofea.

W tym samym czasie komplikowało się także jego życie prywatne - doszło do rozstania z żoną, a przez pewien okres były mistrz olimpijski nie miał nawet, gdzie spać. Z czasem Nieminen postanowił odbić się od dna. Znalazł pracę m.in. jako agent nieruchomości, a jego życie prywatne zaczęło się stabilizować. Ponownie się zaręczył i jak sam podkreślał na tym etapie życia najważniejsza stała się dla niego rola ojca.

Toni Nieminen Brian Bahr / Staff/ ROBERT SULLIVAN / AFP Getty Images

Toni Nieminen AFP

Janne Ahonen oraz Toni Nieminen IMAGO/Pepe Korteniemi pepe@photex.fi Newspix.pl