138 metrów Zniszczoła w Oberstdorfie, reakcje internautów i post z AI

- Chciałem dobrze, ale to był słaby dzień - przyznał Aleksander Zniszczoł po występie w konkursie drużynowym w mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie. Polak w drugim skoku skoczył tylko 138 metrów. To była kompromitacja. - Wiem, że teraz będę królem internetu - mówił 31-latek.

Aleksander Zniszczoł obiecująco zaczął skoki na "mamucie" w Oberstdorfie. Pofrunął poza 200. metr i wydawało się, że jak przyszły loty, to się przebudził. Z każdym kolejnym skokiem było jednak gorzej.

Ostatecznie Zniszczoł odpadł z rywalizacji po pierwszej serii konkursu indywidualnego mistrzostw świata w lotach, ale był w kadrze numerem dwa. Za Piotrem Żyłą.

Aleksander Znisczoł: teraz będę królem internetu

W konkursie drużynowym wydawało się, że może zaskoczyć, ale nic z tych rzeczy. W serii finałowej wiślanin uzyskał tylko 138 metrów.

Potknąłem się w tym skoku o próg. Poza pierwszym skokiem kompletnie nic u mnie nie działało w Oberstdorfie. Wiem, że teraz będę królem internetu, ale to nie pierwszy taki raz
przyznał Zniszczoł.

    Internauci odkryli, jak działa Zniszczoł. "To może być moja jedyna broń"

    W sobotę skoczek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który - jak odkryli internauci - został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Wszystkim szczególnie rzuciły się w oczy słowa: "W Oberstdorfie mam za sobą bardzo wymagający konkurs indywidualny Mistrzostw Świata w Lotach 2026".

    Post miał wiele komentarzy. Na niektóre z nich odpowiadała żona skoczka. Zapytany o to, czy dociera do niego to, co się dzieje, wstrzymał się z odpowiedzią. Zapadła kilkusekundowa cisza.

    - Co mam powiedzieć? Mam tego nie czuć, co się dzieje w mediach społecznościowych? Ma to na mnie wpływać? Oczywiście, że wpływa - w końcu wykrztusił z siebie.

    Zniszczoł na cenzurowanym kibiców jest od marca ubiegłego roku. Wielu fanów zarzuca mu to, jak obszedł się z trenerem Thomasem Thurnbichlerem, choć on wyraził tylko to, co mówili wszyscy dookoła. Od tego momentu wpadł w błędne koło. Cokolwiek powie albo napisze, to od razu obraca się przeciwko niemu.

    Powiedzcie mi, jak mam sobie z tym poradzić. Wynikiem chyba najlepiej. To może być moja jedyna broń. Cokolwiek nie powiem, to od razu obrywam. Przyjąłem zatem taktykę, że lepiej jest nic nie mówić
    zakończył.

    Konkurs drużynowy wygrała niespodziewanie Japonia przed Austrią i Norwegią. Polska była ósma aż 148,4 pkt. za Szwajcarią.

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

