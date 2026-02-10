107 metrów Tomasiaka to nie koniec. Historyczny konkurs, rekord na igrzyskach

Początek lutego tego roku już na zawsze zapisze się w historii polskich skoków. Na skoczni normalnej nie lada sensacji dokonał Kacper Tomasiak. Nastolatek, który nie ma na koncie choćby jednego podium Pucharu Świata, wywalczył w poniedziałek srebrny medal olimpijski. Nie miał on jednak zbyt wiele czasu na świętowanie. Na kolejny dzień zaplanowano współzawodnictwo mikstów między innymi z jego udziałem.

"Przyszedł Kacper, dostał ogromne brawa, wszyscy mu pogratulowali. Miał okazję otworzyć szampana. Wspólnie zaśpiewaliśmy sto lat. Posiedzieliśmy troszkę, porozmawialiśmy i tak to zazwyczaj wygląda" - ujawniał kulisy Piotr Żyła, cytowany przez WP SportoweFakty. Poza srebrnym krążkiem, talent pochodzący z Bielska-Białej został także nowym rekordzistą skoczni. Od wczoraj najdłuższa próba oddana na normalnym obiekcie w Predazzo wynosi dokładnie 107 metrów.

Panie póki co w Italii nie latają tak daleko, ale dzielnie walczą o to by zanotować trzycyfrową odległość. We wtorkowej rywalizacji drużyn mieszanych ta sztuka udała się Eirin Marii Kvandal. Norweżka podczas pierwszej serii uzyskała 102 metry, ustanawiając nowy damski rekord. Radość? Przeogromna. Wraz ze sportsmenką cieszyli się także jej koledzy oraz koleżanki. Wyczyn był wyjątkowy także z powodu wcześniejszego obniżenia rozbiegu na prośbę szkoleniowca.

Eirin Maria Kvandal pobiła rekord w Predazzo. Żadna kobieta nie skoczyła tu dalej

"To jest piękny skok. To jest naprawdę doskonały skok. Ona też chyba zszokowana. 102 metry. Proszę państwa, mamy nowy żeński rekord skoczni w Predazzo. Pozostaje on w rękach norweskich. Lądowanie było takie, że trudno będzie je ocenić wysoko, ale tak czy siak manewr się udał, bo trzeba było skoczyć 101,5 metra, żeby dostać dodatkowe punkty. Norwegowie mogą więc pochwalić trenera za ten manewr taktyczny. Wychodzą rzecz jasna na prowadzenie" - relacjonowali komentatorzy polskiego Eurosportu.

I o ile Skandynawowie skakali dziś przez moment z radości, o tyle w smutnych nastrojach skocznię opuścili "Biało-Czerwoni". Jedenasta lokata nie dała im awansu do rundy finałowej. Tekstowy zapis na żywo z wtorkowego konkursu dostępny TUTAJ.

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Eirin Maria Kvandal ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Eirin Maria Kvandal TOBIAS SCHWARZ AFP

Kacper Tomasiak podczas konkursu skoków na zimowych igrzyskach 2026 JAVIER SORIANO AFP