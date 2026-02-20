Z występami Kacpra Tomasiaka na igrzyskach olimpijskich mogliśmy wiązać pewne nadzieje, zwłaszcza po jego pierwszych próbach treningowych na skoczni normalnej. To, czego dokonał na skoczniach kompleksu Trampolino Dal Ben w Predazzo, przerosło jednak wszelkie oczekiwania kibiców, jak i samego zainteresowanego.

19-latek, który nigdy wcześniej nie stał na podium w zawodach Pucharu Świata, wrócił z Włoch z trzema medalami - 2 srebrnymi i 1 brązowym, stając się tym samym bohaterem całej sportowej Polski. Od czasu pierwszego sukcesu na igrzyskach jesteśmy świadkami ogromnego wzrostu popularności Kacpra Tomasiaka. Jego "medalowy hat-trick" na stałe zapisze się w historii naszego sportu. A jego życie naszego utalentowanego 19-latka już nigdy nie będzie takie samo.

- Tomasiak wkroczył do powszechnej świadomości Polaków z przytupem i impetem. Objawił się dosłownie dwa miesiące temu, a teraz praktycznie z marszu zdobył trzy medale igrzysk olimpijskich. To było nokautujące uderzenie, które bardzo silnie zostaje w świadomości i radykalnie zwiększa jego rozpoznawalność oraz znajomość, zarówno wspomaganą, jak i spontaniczną - powiedział ostatnio w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty ekspert w zakresie marketingu sportowego - Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska.

Ogromny skok popularności odnotował także Instytut Monitorowania Mediów. Co więcej, ujął zjawisko "Tomasiakomanii" w liczbach, które w wydatny sposób działają na wyobraźnię.

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak wywołał "tsunami". Kwota mówi sama za siebie

Instytut Monitorowania Mediów poruszając temat Kacpra Tomasiaka pisze wprost o "tsunami", które wywołał w polskich mediach.

Z analizy Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że skoczek wygenerował ponad 207 mln zł ekwiwalentu reklamowego (AVE), a statystyczny Polak mógł zetknąć się z informacją o jego sukcesach aż 32 razy

A mowa tylko o okresie trwającym od 9 do 18 lutego. W tym czasie w przestrzeni medialnej pojawiło się 20 320 publikacji dotyczących naszego trzykrotnego medalisty olimpijskiego. 9 868 z nich przypadło na rozgłośnie radiowe, 6 9991 na portale internetowe, 3 037 to materiały telewizyjne, natomiast 424 artykuły o Kacprze Tomasiaku pojawiły się w prasie.

- Łączny zasięg publikacji we wszystkich kanałach (klasycznych i społecznościowych) przekroczył barierę 1 miliarda kontaktów. Oznacza to, że statystyczny Polak powyżej 15. roku życia mógł usłyszeć o Tomasiaku średnio 32 razy w ciągu zaledwie dziesięciu dni. Materiały na temat zawodnika osiągnęły wartość reklamową ponad 207 mln zł - pisze Instytut Monitorowania Mediów.

Kacper Tomasiak zanotował także rzecz jasna gigantyczny skok popularności w mediach społecznościowych. Widać to chociażby na Instagramie, gdzie liczba jego obserwujących - jak podaje IMM - wzrosła ponad 4,5-krotnie. Obecnie przekroczyła już ona liczbę 118 tysięcy użytkowników.

Kacper Tomasiak TOBIAS SCHWARZ AFP

Kacper Tomasiak Rex Features/East News/ Rex Features/East News East News

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak w akcji KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport