Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Skoki narciarskie - trening przed konkursem indywidualnym na skoczni dużej. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 13 lutego 2026 godz. 18:30
Piątkowy trening przed konkursem indywidualnym na skoczni dużej (HS‑143) podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano‑Cortina 2026 zaplanowano na 13 lutego ok. 18:30 czasu lokalnego w Predazzo, gdzie najlepsi skoczkowie świata doskonalą formę przed sobotnim startem. Rywalizacja na dużej skoczni to kulminacja zimowych zmagań - zawodnicy testują wiatr, technikę i warunki śniegowe, szukając optymalnej linii lotu i prędkości przed sobotnim konkursem indywidualnym. W treningu udział wezmą faworyci klasyfikacji Pucharu Świata i medaliści mistrzostw świata, co daje pierwsze wskazówki odnośnie formy przed olimpijską walką o podium. Zapraszamy na relację na żywo.