Wkrótce na żywo

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Skoki narciarskie - trening przed konkursem indywidualnym na skoczni dużej. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 12 lutego 2026 godz. 20:00

Przed sobotnim finałem indywidualnym na dużej skoczni w Predazzo zawodnicy mają dziś swoje pierwsze próby - oficjalne treningi rozpoczną się po południu, z serią dla mężczyzn wieczorem. Będzie to kluczowy moment, by poczuć warunki na obiekcie, przetestować wiatr i rozpęd przed sobotnią rywalizacją, gdzie najlepsi skoczkowie świata powalczą o olimpijskie medale. Polscy fani liczą, że forma z dotychczasowych skoków na normalnej skoczni okaże się równie mocna na większym obiekcie. Zapraszamy na relację na żywo.
Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym, z nartami w dłoni, stojący na śniegu, unosi rękę w geście pozdrowienia, w tle rozmyte postacie widzów i zaśnieżone trybuny.
Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym, z nartami w dłoni, stojący na śniegu, unosi rękę w geście pozdrowienia, w tle rozmyte postacie widzów i zaśnieżone trybuny.Karl-Josef Hildenbrand/DPAAFP