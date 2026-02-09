Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Skoki narciarskie - trening przed konkursem indywidualnym na skoczni dużej. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 12 lutego 2026 godz. 20:00
Przed sobotnim finałem indywidualnym na dużej skoczni w Predazzo zawodnicy mają dziś swoje pierwsze próby - oficjalne treningi rozpoczną się po południu, z serią dla mężczyzn wieczorem. Będzie to kluczowy moment, by poczuć warunki na obiekcie, przetestować wiatr i rozpęd przed sobotnią rywalizacją, gdzie najlepsi skoczkowie świata powalczą o olimpijskie medale. Polscy fani liczą, że forma z dotychczasowych skoków na normalnej skoczni okaże się równie mocna na większym obiekcie. Zapraszamy na relację na żywo.