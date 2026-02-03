Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Skoki narciarskie - trening przed konkursem indywidualnym na skoczni normalnej. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 08 lutego 2026 godz. 19:00
Oficjalne sesje treningowe na obiekcie Predazzo Ski Jumping Stadium (HS109) rozpoczęły się już 5 lutego - skoczkowie i skoczkinie testują skocznię, analizują warunki wiatrowe i dopracowują technikę lotu oraz lądowania przed niedzielnymi skokami. Treningi 8 lutego (m.in. popołudniowa sesja pań i wieczorna panów) to kluczowy moment, by zobaczyć faworytów sezonu w skoku olimpijskim jeszcze przed rywalizacją o medale. Zapraszamy na relację na żywo.