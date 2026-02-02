Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Skoki narciarskie - trening przed konkursem indywidualnym na skoczni normalnej. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 05 lutego 2026 godz. 20:00
Już 5 lutego rozpoczynają się oficjalne treningi skoczków narciarskich na skoczni normalnej (HS109) przed olimpijską rywalizacją. To pierwszy poważny kontakt z olimpijskim obiektem Predazzo Ski Jumping Stadium, gdzie zawodnicy będą testować formę i warunki przed konkursami indywidualnymi kobiet i mężczyzn. Treningi zaplanowano zarówno dla pań, jak i panów, dając szansę na dopracowanie techniki, ocenę warunków wietrznych i psychiczne przygotowanie do walki o medale. Oficjalne sesje treningowe to kluczowy moment, by zobaczyć faworytów sezonu w akcji jeszcze przed sobotnim konkursem indywidualnym kobiet i poniedziałkowym rywalizacją mężczyzn. Zapraszamy na relację na żywo.