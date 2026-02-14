Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Skoki narciarskie - seria próbna i konkurs duetów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 16 lutego 2026 godz. 18:00
Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano-Cortina 2026 w poniedziałek 16 lutego czeka nas wyjątkowy finał rywalizacji skoczków narciarskich - konkurs duetów mężczyzn na dużej skoczni (HS143), który wieczorem rozstrzygnie o olimpijskich medalach. Poprzedzi go seria próbna zaplanowana na 18:00 w Predazzo, dająca zawodnikom szansę na sprawdzenie warunków przed decydującymi skokami. To historyczne zawody, gdyż program zastępuje tradycyjny konkurs drużynowy duetami - emocje gwarantowane! Zapraszamy na relację na żywo.