Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Skoki narciarskie - seria próbna i konkurs indywidualny na skoczni dużej. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 14 lutego 2026 godz. 17:30
14 lutego 2026 r. w Predazzo odbędzie się męski konkurs indywidualny na dużej skoczni podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dzień rozpocznie seria próbna o 17:30, a o 18:45 zawodnicy wystartują w pierwszej rundzie konkursowej. To jeden z najważniejszych momentów olimpijskiego programu skoków narciarskich, z udziałem najlepszych zawodników świata, gwarantujący emocje do ostatniego skoku. Jak poradzą sobie Polacy? Zapraszamy na relację na żywo.