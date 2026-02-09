Wkrótce na żywo

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Skoki narciarskie - seria próbna i konkurs indywidualny na skoczni dużej. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 14 lutego 2026 godz. 17:30

14 lutego 2026 r. w Predazzo odbędzie się męski konkurs indywidualny na dużej skoczni podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dzień rozpocznie seria próbna o 17:30, a o 18:45 zawodnicy wystartują w pierwszej rundzie konkursowej. To jeden z najważniejszych momentów olimpijskiego programu skoków narciarskich, z udziałem najlepszych zawodników świata, gwarantujący emocje do ostatniego skoku. Jak poradzą sobie Polacy? Zapraszamy na relację na żywo.
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku stoi na śnieżnej skoczni podczas opadów śniegu. Widoczne są plakietki sponsorów oraz numer startowy 46. W tle rozmazane światła i banery reklamowe.
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku stoi na śnieżnej skoczni podczas opadów śniegu. Widoczne są plakietki sponsorów oraz numer startowy 46. W tle rozmazane światła i banery reklamowe.ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter