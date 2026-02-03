Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Skoki narciarskie - konkurs indywidualny na skoczni normalnej. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 09 lutego 2026 godz. 18:00
Na Predazzo Ski Jumping Stadium najlepsi skoczkowie świata powalczą w indywidualnym konkursie na normalnej skoczni - to jedna z najbardziej prestiżowych konkurencji programu skoków. Zawody rozpoczną się wieczorem 9 lutego, a wśród faworytów będą zawodnicy z czołówki Pucharu Świata, w tym mocne ekipy Słowenii, Japonii, Austrii i Niemiec. Rywalizacja zapowiada się emocjonująco, zwłaszcza że skocznia w Val di Fiemme po modernizacji oferuje wymagające warunki techniczne. Zapraszamy na relację na żywo.