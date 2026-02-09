Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Seria próbna i konkurs drużyn mieszanych. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 10 lutego 2026 godz. 17:30
W 10 lutego 2026 r. w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolan-Cortina d’Ampezzo odbędzie się emocjonujący konkurs drużyn mieszanych w skokach narciarskich na skoczni w Predazzo - z serią próbną o 17:30, a następnie rundą główną i finałem wieczorem. To jedna z najciekawszych konkurencji, w której zespoły kobieco-męskie rywalizują wspólnie o medale, łącząc skoki najlepszych zawodniczek i zawodników świata. Zapraszamy na relację na żywo.