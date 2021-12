Piotr Żyła był najlepszym z Polaków na obu treningach przed kwalifikacjami do pierwszego konkursu 70. Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Pierwszą sesję treningową wygrał Lovro Kos, a drugą Karl Geiger. Jak będzie w kwalifikacjach? Te startują już o godzinie 16:30!

