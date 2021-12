Seria próbna przed sobotnim konkursem to kolejna odsłona degrengolady polskich skoków, której świadkami jesteśmy w tym sezonie. Najsłabiej z całej stawki poradził sobie w niej Andrzej Stękała, który jako jedyny nie doskoczył do 110. metra. Do tej granicy zabrakło mu dwóch metrów.